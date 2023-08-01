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Apple планирует вывести свои мощности из Китая: где будут собирать новые iPhone

1 августа 2023 08:22
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Apple планирует вывести свои мощности из Китая: где будут собирать новые iPhone
Девушка пользуется iPhone. Иллюстративное фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Главный поставщик Apple Тайваньская компания Foxconn Technology Group инвестирует около 500 млн долларов в строительство двух заводов комплектующих в Индии. Это необходимо компании Apple, чтобы стать независимее китайских мощностей.

Об этом пишет Reuters.

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Недавно сотни работников завода Foxconn Technology Group в китайском городе Чжэньчжоу приняли участие в протестах из-за ограничений, направленных на подавление вспышки коронавируса. Завод в Чжэньчжоу — ключевой производитель комплектующих Apple.

Поэтому протест рабочих оказал существенное влияние на производство. Так, из-за массовых беспорядков, компания не выпустила почти 6 млн iPhone Pro.

"Компания больше не чувствует себя комфортно, когда значительная часть ее бизнеса сконцентрирована в одном регионе",  сообщили неназванные специалисты компании Apple.

Таким образом, в компании приняли решение переместить мощности за пределы Китая.

Что известно о новых заводах Apple в Индии

Новые заводы Apple, в том числе для производства запчастей к iPhone, построят в индийском южном штате Карнатака. Ожидается, что об этом компания официально объявит уже на этой неделе. Пока точные места расположения будущих мощностей Apple еще не определили.

Однако уже известно, что штат Карнатака одобрил инвестиции в размере 80 млрд рупий (972,88 млн долларов) подразделением Foxconn еще в марте этого года. Так, Карнатака стал третьим южным штатом Индии, где будут работать заводы главного поставщика Apple.

Напомним, ранее инсайдеры рассказали, сколько может стоить iPhone 15 Pro Max.

Также Apple создает ажиотаж вокруг iPhone 15: тираж уменьшен, цены увеличены.

К тому же стало известно, что Apple разрабатывает аналог ChatGPT.

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