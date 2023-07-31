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Смартгодинник Apple Watch Ultra буде суттєво змінений: що планується

31 липня 2023 17:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple Watch Ultra буде суттєво змінений: що планується
Новий Apple Watch Ultra позбавиться зайвої ваги попередника. Фото: techcrunch
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Цьогорічна новинка Apple Watch Ultra матиме меншу вагу порівняно з попередньою моделлю. А отже, смартгодинник стане зручнішим для користувачів, свідчить інсайд з китайського сайту соціальних мереж Weibo.

Чинна модель Ultra важить 61,3 грама, що значно більше, ніж 32 грами 41-міліметрового алюмінієвого Apple Watch Series 8.

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Нещодавно аналітик Apple Мінг-Чі Куо заявив, що друге покоління Apple Watch Ultra матиме механічні частини, надруковані на 3D-принтері.

Єдиними механічними частинами Apple Watch Ultra є:

  • digital crown;
  • бічна кнопка;
  • кнопка дії.

Ці титанові деталі зараз обробляються на верстатах з ЧПУ. Достеменно невідомо, чи допоможе технологія 3D-друку зменшити вагу нового смартгодинника Apple Watch Ultra, але очікується, що вона точно скоротить час виробництва та знизить витрати.

Apple Watch Series 8 майже вдвічі легший за чинну модель Ultra. Фото: rollingstone.com

Раніше ми писали, що Apple працює над створенням штучного інтелекту. Також в мережі показали, як виглядатиме новий iPhone 15.

 

 

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