Смартгодинник Apple Watch Ultra буде суттєво змінений: що планується
Цьогорічна новинка Apple Watch Ultra матиме меншу вагу порівняно з попередньою моделлю. А отже, смартгодинник стане зручнішим для користувачів, свідчить інсайд з китайського сайту соціальних мереж Weibo.
Чинна модель Ultra важить 61,3 грама, що значно більше, ніж 32 грами 41-міліметрового алюмінієвого Apple Watch Series 8.
Нещодавно аналітик Apple Мінг-Чі Куо заявив, що друге покоління Apple Watch Ultra матиме механічні частини, надруковані на 3D-принтері.
Єдиними механічними частинами Apple Watch Ultra є:
- digital crown;
- бічна кнопка;
- кнопка дії.
Ці титанові деталі зараз обробляються на верстатах з ЧПУ. Достеменно невідомо, чи допоможе технологія 3D-друку зменшити вагу нового смартгодинника Apple Watch Ultra, але очікується, що вона точно скоротить час виробництва та знизить витрати.
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