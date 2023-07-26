Apple створює ажіотаж навколо iPhone 15: тираж зменшено, ціни збільшено

На тлі економічних негараздів 2023 року в Apple Park замислилися над корекцією цін на iPhone 15. Фото: wikipedia

iPhone 15 буде випущено менше, аніж попередньої моделі смартфона через економічні негаразди 2023 року. Ймовірно, для компенсації зменшення тиражу компанія Apple збільшить ціні на свої гаджети.

Про це повідомив NV з посиланням на Bloomberg та The Economic Times.

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Яким буде тираж iPhone 15

За повідомленням джерела Bloomberg, Apple випустить 85 млн iPhone 15, що на 5 млн менше, ніж було відправлено в продаж iPhone 14 торік. Але це все ще багато, з урахуванням прогнозів аналітиків про зниження попиту на ринку смартфонів на тлі економічних проблем у світі.

Якими будуть ціни iPhone 15

Компенсувати скорочення тиражу будуть шляхом підвищення цін. За інформацією The Economic Times, вартість iPhone 15 зросте на 10−20% на всю лінійку.

Раніше повідомлялося, що випуск нового смартфона Apple відбудеться восени. Втім аналітик Bank of America Вамсі Мохан припускає, що вихід iPhone 15 на ринок буде перенесено на грудень через гальмування ланцюжків поставок Apple.

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