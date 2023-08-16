Apple виплатить по 65 доларів 3 млн користувачам iPhone: причини

В позові проти Apple стверджується, що компанія таємно сповільнювала продуктивність певних моделей iPhone для розв'язання проблем з акумуляторами та процесорами. Фото: economistua.com

Власники деяких старих моделей iPhone отримають близько 65 доларів кожен після того, як суддя ухвалить остаточне рішення. Ще у 2020 році компанія Apple погодилася виплатити до 500 млн доларів, щоб задовольнити колективний позов користувачів.

Про це повідомили Mercury News.

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В позові стверджується, що Apple здійснив "один з найбільших обманів споживачів в історії", таємно сповільнюючи продуктивність певних моделей iPhone для розв'язання проблем з акумуляторами та процесорами.

За словами адвоката, який представляв інтереси власників iPhone у цій справі, було отримано близько 3 млн претензій.

Apple, заперечуючи правопорушення, погодилася виплатити від 310 млн до 500 млн доларів. Остаточна сума, яку виплатить компанія, залежатиме від кількості схвалених позовів, а деякі з них все ще перебувають на стадії оцінки.

Згідно з позовом, поданим у 2018 році, повідомлення про незрозумілі вимкнення iPhone почали з'являтися у 2015 році й збільшилися восени 2016 року. Споживачі скаржилися, що їхні телефони вимикалися, навіть якщо заряд батареї перевищував 30%.

Apple намагалася розв'язати проблему за допомогою оновлення ПЗ, але воно лише знизило продуктивність пристроїв, щоб зменшити кількість вимкнень, стверджувалося в позові.

Смартфони, які фігурують у справі

iPhone 6;

iPhone 6 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE під управлінням операційної системи iOS 10.2.1 або пізнішої версії до 21 грудня 2017 року;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus під управлінням iOS 11.2 або пізнішої версії до 21 грудня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що випуск iPhone 15 буде перенесено на грудень через гальмування ланцюжків поставок. Також ми писали про плани Apple створити абсолютно безрамковий iPhone.