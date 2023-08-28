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Apple радикально обновит iPad Pro: чего ждать

28 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple радикально обновит iPad Pro: чего ждать
iPad Pro 2024 должен в целом улучшить показатели продаж планшетов Apple. Фото: ilounge.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple работает над обновленным iPad Pro 2024 года, чтобы всколыхнуть рынок планшетов, находящийся в глубоком кризисе. Эксперты обещают самые большие изменения в устройстве за последние пять лет.

Об этом сообщил Bloomberg.

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Почему рынок планшетов находится в упадке

Первоначально iPad рассматривался как потенциальный преемник компьютеров Mac, но в настоящее время устройство приносит самый маленький доход среди основных сегментов Apple. В прошлом квартале продажи упали до самого низкого уровня с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

В целом, продажи настольных компьютеров, ноутбуков и планшетов упали после всплеска, вызванного карантинными ограничениями во время COVID-19. От спада страдают все крупные производители, включая Samsung и Lenovo. Потребители не хотят покупать новые планшеты или обновлять старые. Плюс смартфоны с большими экранами сделали планшеты еще менее необходимыми.

Как бы там ни было, Apple до сих пор является безоговорочным лидером рынка планшетов (37% поставок прошлого квартала). Продажи iPad снижаются, но большинство конкурентов падают еще быстрее. По данным IDC, Xiaomi являлась единственным крупным производителем, который в прошлом квартале увеличил поставки на 42%. Но они продали только 1 млн устройств по сравнению с почти 11 млн Apple.

Какие изменения будут в iPad Pro 2024

  1. Планшеты Apple впервые получат OLED-дисплеи. Они более четкие, яркие и точнее воспроизводят цвета.
  2. Новые модели будут доступны в 11-дюймовом и 13-дюймовом размерах (сейчас самая большая модель имеет диагональ 12,9 дюйма).
  3. Появится обновленная клавиатура Magic Keyboard.

Когда дебютирует iPad Pro 2024

Новые модели не станут частью большой презентации компании в сентябре. Вероятно, будут представлены весной или в начале лета 2024 года.

Ранее мы сообщали, что Apple выплатит по 65 долларов 3 млн пользователям iPhone. Также уже стали известны характеристики iPhone 16 в 2024 году.

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