Apple создает ажиотаж вокруг iPhone 15: тираж уменьшен, цены увеличены

На фоне экономических проблем 2023 года в Apple Park задумались над коррекцией цен на iPhone 15. Фото: wikipedia

iPhone 15 будет выпущено меньше, чем предыдущей модели смартфона из-за экономических проблем 2023 года. Вероятно, для компенсации уменьшения тиража компания Apple увеличит цены на свои гаджеты.

Об этом сообщил NV со ссылкой на Bloomberg и The Economic Times.

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По сообщению источника Bloomberg, Apple выпустит 85 млн iPhone 15, что на 5 млн меньше, чем было отправлено в продажу iPhone 14 в прошлом году. Но это все еще много, с учетом прогнозов аналитиков о понижении спроса на рынке смартфонов на фоне экономических проблем в мире.

Какими будут цены iPhone 15

Компенсировать сокращение тиража будут путём повышения цен. По информации The Economic Times, стоимость iPhone 15 вырастет на 10-20% на всю линейку.

Ранее сообщалось, что выпуск нового смартфона Apple состоится осенью. Впрочем, аналитик Bank of America Вамси Мохан предполагает, что выход iPhone 15 на рынок будет перенесен на декабрь из-за торможения цепочек поставок Apple.

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