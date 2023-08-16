Apple выплатит по 65 долларов 3 млн пользователям iPhone: причины
Владельцы некоторых старых моделей iPhone получат около 65 долларов каждый после того, как судья примет окончательное решение. Еще в 2020 году компания Apple согласилась выплатить до 500 млн долларов, чтобы удовлетворить коллективный иск пользователей.
Об этом сообщили Mercury News.
Подробности дела против Apple
В иске утверждается, что Apple совершил "один из самых больших обманов потребителей в истории", тайно замедляя производительность определенных моделей iPhone для решения проблем с аккумуляторами и процессорами.
По словам адвоката, представлявшего интересы владельцев iPhone по этому делу, было получено около 3 млн претензий.
Apple, отрицая правонарушения, согласилась выплатить от 310 млн до 500 млн долларов. Окончательная сумма, которую выплатит компания, будет зависеть от количества одобренных исков, а некоторые из них все еще находятся в стадии оценки.
Согласно иску, поданному в 2018 году, сообщения о непонятных отключениях iPhone начали появляться в 2015 году и увеличились осенью 2016 года. Потребители жаловались, что их телефоны отключались, даже если заряд батареи превышал 30%.
Apple пыталась решить проблему с помощью обновления ПО, но оно лишь снизило производительность устройств, чтобы уменьшить количество отключений, утверждалось в иске.
Смартфоны, фигурирующие в деле
- iPhone 6;
- iPhone 6 Plus;
- iPhone 6s;
- iPhone 6s Plus;
- iPhone SE под управлением операционной системы iOS 10.2.1 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года;
- iPhone 7;
- iPhone 7 Plus под управлением iOS 11.2 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года.
Ранее сообщалось, что выпуск iPhone 15 будет перенесен на декабрь из-за торможения цепочек поставок Apple. Также мы писали о планах Apple создать совершенно безрамочный iPhone.