Apple выплатит по 65 долларов 3 млн пользователям iPhone: причины

В иске против Apple утверждается, что компания тайно замедляла производительность некоторых моделей iPhone для решения проблем с аккумуляторами и процессорами. Фото: economistua.com

Владельцы некоторых старых моделей iPhone получат около 65 долларов каждый после того, как судья примет окончательное решение. Еще в 2020 году компания Apple согласилась выплатить до 500 млн долларов, чтобы удовлетворить коллективный иск пользователей.

Об этом сообщили Mercury News.

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В иске утверждается, что Apple совершил "один из самых больших обманов потребителей в истории", тайно замедляя производительность определенных моделей iPhone для решения проблем с аккумуляторами и процессорами.

По словам адвоката, представлявшего интересы владельцев iPhone по этому делу, было получено около 3 млн претензий.

Apple, отрицая правонарушения, согласилась выплатить от 310 млн до 500 млн долларов. Окончательная сумма, которую выплатит компания, будет зависеть от количества одобренных исков, а некоторые из них все еще находятся в стадии оценки.

Согласно иску, поданному в 2018 году, сообщения о непонятных отключениях iPhone начали появляться в 2015 году и увеличились осенью 2016 года. Потребители жаловались, что их телефоны отключались, даже если заряд батареи превышал 30%.

Apple пыталась решить проблему с помощью обновления ПО, но оно лишь снизило производительность устройств, чтобы уменьшить количество отключений, утверждалось в иске.

Смартфоны, фигурирующие в деле

iPhone 6;

iPhone 6 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE под управлением операционной системы iOS 10.2.1 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus под управлением iOS 11.2 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что выпуск iPhone 15 будет перенесен на декабрь из-за торможения цепочек поставок Apple. Также мы писали о планах Apple создать совершенно безрамочный iPhone.