Apple випустила виправлене оновлення безпеки для iOS: як встановити

Apple вирішила запустити швидкі оновлення безпеки після збільшення кількості виявлених вразливостей "нульового дня". Фото: freepik

Днями Apple відкликала свої безпекові оновлення для iOS з обігу. Наразі компанія випустила ще одну серію оновлень безпеки, які покликані захистити користувачів та, ймовірно, не заважатимуть Safari.

Про це повідомив Gizmodo.

Читайте також:

Отже, Apple випустила оновлення під назвою Rapid Security Responses iOS 16.5.1 (c), iPadOS 16.5.1 (c) і macOS 13.4.1 (c).

Як оновити безпеку на пристрої

Оновлення Rapid Security Response від Apple завантажуються автоматично. Потрібно буде увімкнути автоматичні оновлення, а також "Відповіді на запити безпеки та системні файли".

Для завершення оновлення може з'явитися запит на перезавантаження пристрою.

Щоб переконатися, що ви ефективно оновилися на iPhone або iPad, можна перейти в "Налаштування" > "Загальні", а потім натиснути "Оновити програмне забезпечення".

У macOS натисніть на меню Apple та перейдіть до "Системних налаштувань". У розділі "Системні налаштування" натисніть "Загальні" та "Оновлення програмного забезпечення".

Що таке Rapid Security Responses

Apple запустила програму Rapid Security Responses на початку цього року, щоб ефективніше надавати користувачам виправлення для системи безпеки. Раніше такі виправлення випускалися як частина ширших оновлень програмного забезпечення.

Втім, через збільшення кількості виявлених вразливостей "нульового дня" — 10 лише в цього року — компанія вирішила запустити "швидкі" оновлення, які не потребують ширшого оновлення програмного забезпечення та спрямовані на розв'язання конкретних проблем безпеки.

Нагадаємо, Apple днями представила користувачам тестування бета-версії iOS 17. Також повідомлялося, що Apple змінила плани виробництва гарнітури Vision Pro.