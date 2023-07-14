Apple выпустила исправленное обновление безопасности для iOS: как установить

Apple решила запустить быстрые обновления безопасности после увеличения количества обнаруженных уязвимостей "нулевого дня". Фото: freepik

На днях Apple отозвала свои обновления безопасности для iOS из обращения. Компания выпустила еще одну серию обновлений безопасности, которые призваны защитить пользователей и, вероятно, не будут мешать Safari.

Об этом сообщил Gizmodo.

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Итак, Apple выпустила обновление под названием Rapid Security Responses iOS 16.5.1(c), iPadOS 16.5.1(c) и macOS 13.4.1(c).

Как обновить безопасность на устройстве

Обновления Rapid Security Response от Apple загружаются автоматически. Включить автоматические обновления, а также "Ответы на запросы безопасности и системные файлы".

Для завершения обновления может потребоваться перезагрузка устройства.

Чтобы убедиться, что вы эффективно обновились на iPhone или iPad, можно перейти в "Настройки" > "Общие", затем нажмите "Обновить программное обеспечение".

В macOS нажмите меню Apple и перейдите к "Системным настройкам". В разделе "Системные настройки" нажмите кнопку "Общие" и "Обновление программного обеспечения".

Что такое Rapid Security Responses

Apple запустила программу Rapid Security Responses в начале этого года, чтобы более эффективно предоставлять пользователям исправления для системы безопасности. Ранее такие исправления выпускались как часть более широких обновлений программного обеспечения.

Впрочем, из-за увеличения количества обнаруженных уязвимостей "нулевого дня" — 10 только в этом году — компания решила запустить "быстрые" обновления, не требующие более широкого обновления программного обеспечения и направленные на решение конкретных проблем безопасности.

Напомним, Apple на днях представила пользователям тестирование бета-версии iOS 17. Также сообщалось, что Apple изменила планы производства гарнитуры Vision Pro.