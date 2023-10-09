Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів

Amazfit Active — бюджетний смартгодинник з преміальними функціями. Фото: gizchina.com.ua

Смартгодинник Amazfit Active, який виробляє суббренд Xiaomi, пропонує за помірні гроші преміальний досвід. Адже пристрій оснащений 1,75-дюймовим AMOLED-дисплеєм, акумулятором на 14 днів та легким корпусом.

Про це повідомив Gizmochina.

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Характеристики Amazfit Active

Смартгодинник має квадратний циферблат, який нагадує серію Apple Watch.

Пристрій важить лише 24 г без ремінців.

На правій стороні корпусу є кнопка для кращого керування.

1,75-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 450 x 390 пікселів.

Панель має співвідношення екрана до корпусу 73% і вигнуту форму.

Amazfit Active має водонепроникність 5 ATM.

Виробник заявляє, що пристрій може працювати без підзарядки до 14 днів.

Оснащений модулем GNSS для надання послуг з визначення місцезнаходження, але ця функція у безперервному режимі скорочує час роботи батареї без зарядки на 16 годин.

Пульсометр може відстежувати також рівень насичення крові киснем плюс інші загальні показники здоров'я.

Ціна та доступність

Amazfit Active буде доступний для покупки в кольорах Midnight Black та Petal Pink.

Придбати смартгодинник можна за 151 долар на AliExpress.

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