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Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів

9 жовтня 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів
Amazfit Active — бюджетний смартгодинник з преміальними функціями. Фото: gizchina.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Смартгодинник Amazfit Active, який виробляє суббренд Xiaomi, пропонує за помірні гроші преміальний досвід. Адже пристрій оснащений 1,75-дюймовим AMOLED-дисплеєм, акумулятором на 14 днів та легким корпусом.

Про це повідомив Gizmochina.

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Характеристики Amazfit Active

  • Смартгодинник має квадратний циферблат, який нагадує серію Apple Watch.
  • Пристрій важить лише 24 г без ремінців.
  • На правій стороні корпусу є кнопка для кращого керування.
  • 1,75-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 450 x 390 пікселів.
  • Панель має співвідношення екрана до корпусу 73% і вигнуту форму.
  • Amazfit Active має водонепроникність 5 ATM.
  • Виробник заявляє, що пристрій може працювати без підзарядки до 14 днів.
  • Оснащений модулем GNSS для надання послуг з визначення місцезнаходження, але ця функція у безперервному режимі скорочує час роботи батареї без зарядки на 16 годин.
  • Пульсометр може відстежувати також рівень насичення крові киснем плюс інші загальні показники здоров'я.

Ціна та доступність

  • Amazfit Active буде доступний для покупки в кольорах Midnight Black та Petal Pink.
  • Придбати смартгодинник можна за 151 долар на AliExpress.

Раніше Apple представила одразу два смартгодинники нового покоління. Також ми розбирали, чим відрізняються від попередніх моделей нові Samsung Galaxy Watch 6.

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