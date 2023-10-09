Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів
9 жовтня 2023 21:45
Amazfit Active — бюджетний смартгодинник з преміальними функціями. Фото: gizchina.com.ua
Смартгодинник Amazfit Active, який виробляє суббренд Xiaomi, пропонує за помірні гроші преміальний досвід. Адже пристрій оснащений 1,75-дюймовим AMOLED-дисплеєм, акумулятором на 14 днів та легким корпусом.
Про це повідомив Gizmochina.
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Характеристики Amazfit Active
- Смартгодинник має квадратний циферблат, який нагадує серію Apple Watch.
- Пристрій важить лише 24 г без ремінців.
- На правій стороні корпусу є кнопка для кращого керування.
- 1,75-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 450 x 390 пікселів.
- Панель має співвідношення екрана до корпусу 73% і вигнуту форму.
- Amazfit Active має водонепроникність 5 ATM.
- Виробник заявляє, що пристрій може працювати без підзарядки до 14 днів.
- Оснащений модулем GNSS для надання послуг з визначення місцезнаходження, але ця функція у безперервному режимі скорочує час роботи батареї без зарядки на 16 годин.
- Пульсометр може відстежувати також рівень насичення крові киснем плюс інші загальні показники здоров'я.
Ціна та доступність
- Amazfit Active буде доступний для покупки в кольорах Midnight Black та Petal Pink.
- Придбати смартгодинник можна за 151 долар на AliExpress.
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