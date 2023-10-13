Apple Watch 2024: характеристики будущих смарт-часов не впечатлили

Apple Watch 2024 не будет иметь функций, отличных от предшественников 2023 года. Фото: appleinsider.com

Новая модель Apple Watch 2024 почти не будет отличаться от своих предшественников. Долгожданные инновационные функции появятся у смарт-часов не раньше 2025-2026 годов.

Об этом сообщил инсайдер и известный аналитик компании TF International Securities Мин-Чи Куо на своей странице в Medium.

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Отсутствие микро-светодиодов

В новом Apple Watch 2024 года не будет микро-светодиодов. Вероятно, они появятся в Apple Watch 2025 года, но аналитик предполагает, что это будет отложено до 2026 года.

Инноваций не будет

Новые Apple Watch 2024 года, вероятно, не будут иметь значительных инновационных возможностей. Долгожданная функция мониторинга уровня глюкозы в крови не появится до 2026 года.

Ограниченная доступность

Ожидается, что поставки Apple Watch в 2023 году снизятся примерно на 15% до 36-38 млн. единиц.

По мнению аналитика, Apple Watch является классическим примером продукта, который добился успеха благодаря репозиционированию.

Однако исходя из действующей динамики поставок, его, возможно, придется еще раз репозиционировать, если в 2024 году будет наблюдаться спад продаж.

"Я считаю, что интеграция Vision Pro с Apple Watch может создать беспрецедентный и инновационный опыт управления здоровьем, что будет способствовать дальнейшему росту продаж обоих продуктов", — посоветовал Мин-Чи Куо.

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