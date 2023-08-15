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Apple Watch X 2024: що відомо про новий смартгодинник вже зараз

15 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple Watch X 2024: що відомо про новий смартгодинник вже зараз
Смартгодинник Apple Watch 9 мало чим відрізнятиметься від попередньої моделі. Фото: cnbc.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Аналітики прогнозують, що Apple Watch 9, які лише готуються до випуску, майже не будуть відрізнятися від моделей минулого року. А найбільші оновлення готують на 2024 рік для ювілейних Watch X.

Про це написала GSMarena.

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Чому Watch 9 отримає мало нових оновлень

Смартгодинники 9 серії отримають лише новий чіпсет та кольори, тому серед покупців моделі 2022 року виникне мало бажаючих обміняти її на новіший годинник.

Подейкують, що наразі в Apple триває серйозна внутрішня дискусія, щоб встановити довший час між оновленнями, але щоб вони були помітнішими.

Ймовірно, Apple все ж продовжить річний цикл випуску з метою притягнути до себе користувачів інших брендів смартгодинників, а не для того, щоб змусити фанатів Apple Watch оновлюватися щороку.

Яким буде Watch 10: витоки

  1. З'явиться нова операційна системи watchOS 10, яка анонсується аналітиками як фундаментальне переосмислення ОС Apple для наручних годинників. Хоча watchOS 10 буде поширюватися і на смартгодинники попередніх поколінь.
  2. Корпус Watch X буде тоншим, зміниться спосіб кріплення ремінців до корпусу, тому що чинна система займає занадто багато місця, яке можна було б використати для акумулятора. Розглядається можливість використання магнітної системи кріплення.
  3. Ймовірно, Watch X отримає microLED-дисплей.
  4. В Apple кілька років працюють над датчиком кров'яного тиску для смартгодинників, і він може бути готовий до 2024 року.

Раніше ми писали, яким буде смартгодинник Google Pixel Watch 2. Також повідомляли, чим відрізняється новий Samsung Galaxy Watch 6.

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