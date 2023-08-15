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Apple Watch X 2024: что известно о новых смарт-часах уже сейчас

15 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple Watch X 2024: что известно о новых смарт-часах уже сейчас
Смарт-часы Apple Watch 9 мало чем будут отличаться от предыдущей модели. Фото: cnbc.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Аналитики прогнозируют, что только готовящиеся к выпуску Apple Watch 9 почти не будут отличаться от моделей прошлого года. А самые большие обновления готовят на 2024 год для юбилейных Watch X.

Об этом написала GSMarena.

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Почему Watch 9 получит мало новых обновлений

Смарт-часы 9 серии получат только новый чипсет и цвета, поэтому среди покупателей модели 2022 возникнет мало желающих обменять ее на новые часы.

Говорят, что сейчас у Apple продолжается серьезная внутренняя дискуссия, чтобы установить более долгое время между обновлениями, но чтобы они были заметнее.

Вероятно, Apple все же продолжит годовой цикл выпуска с целью привлечь к себе пользователей других брендов смарт-часов, а не для того, чтобы заставить фанатов Apple Watch обновляться каждый год.

Каким будет Watch 10: истоки

  1. Появится новая операционная система watchOS 10, анонсируемая аналитиками как фундаментальное переосмысление ОС Apple для наручных часов. Хотя watchOS 10 будет распространяться и на смарт-часы предыдущих поколений.
  2. Корпус Watch X будет тоньше, изменится способ крепления ремешков к корпусу, так как действующая система занимает слишком много места, которое можно использовать для аккумулятора. Рассматривается возможность использования магнитной крепежной системы.
  3. Вероятно, Watch X получит microLED-дисплей.
  4. В Apple несколько лет работают над датчиком кровяного давления для смарт-часов, и он может быть готов к 2024 году.

Ранее мы писали, каким будут смарт-часы Google Pixel Watch 2. Также сообщали, чем отличается новый Samsung Galaxy Watch 6.

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