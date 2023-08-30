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iPhone проти Samsung: хто переміг у перегонах на швидкість

30 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone проти Samsung: хто переміг у перегонах на швидкість
iPhone швидше увімкнувся, а Samsung краще працював. Фото: Tech Reason
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На Youtube-каналі Tech Reason провели порівняльне тестування Galaxy S23 Ultra та iPhone 14 Pro Max. Автор відео порівнював швидкість запуску додатків та загальну продуктивність через пів року користування найкращими флагманськими моделями на ринку.

Якими виявилися результати тесту

  • iPhone запустився швидше за Samsung, різниця між смартфонами склала до 4 секунд.
  • Під час запуску застосунків Samsung Galaxy S23 Ultra показав себе швидшим за iPhone 14 Pro Max. Причина в тому, що iPhone має лише 6 ГБ ОЗУ, а Samsung вдвічі більше — 12 ГБ.
  • Швидкість роботи в системних додатках між пристроями зовсім невеличка, але теж на користь Galaxy S23 Ultra.
  • Під час ігор S23 Ultra також був набагато швидшим за iPhone 14 Pro Max.

Раніше компанія Samsung Electronics випустила оновлення до застосунку Try Galaxy, що дозволяє використовує два підключені телефони для імітації користуванням складаним смартфоном — тобто дає можливість перетворити два iPhone на один Galaxy Z Fold 5

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