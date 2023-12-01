Більшість заряджають смартфон неправильно та псують його — як потрібно

Зі смартфоном потрібно поводитися правильно, щоб він служив якнайдовше. Фото: inc.com

Сьогодні акумулятор є однією з найдорожчих, але досить вразливих деталей телефона. Тому й дбати про нього потрібно відповідно.

Про це повідомив ITechua.

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Як слід заряджати телефон

Припиняйте зарядку, коли акумулятор досяг 100% — продовження процесу поглинає ресурс батареї. Використовуйте лише оригінальну заводську зарядку — вона має оптимальні налаштування саме для вашого смартфона. Не перегрійте пристрій — не кладіть його заряджатися в сонячні місця або поруч з джерелами високої температури (на батарею опалення, біля працюючої духовки тощо). Не давайте телефону повністю розрядитися — це зменшує загальний ресурс батареї. Оптимальний початок зарядки смартфона — після досягнення рівня 20-25%. Коли телефон заряджається, користуватися ним не можна — це скорочує термін служби акумулятора. Слідкуйте за температурою пристрою — однаково не корисні, як перегрів, та й переохолодження смартфона.

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