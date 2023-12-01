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Більшість заряджають смартфон неправильно та псують його — як потрібно

1 грудня 2023 16:10
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Більшість заряджають смартфон неправильно та псують його — як потрібно
Зі смартфоном потрібно поводитися правильно, щоб він служив якнайдовше. Фото: inc.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сьогодні акумулятор є однією з найдорожчих, але досить вразливих деталей телефона. Тому й дбати про нього потрібно відповідно.

Про це повідомив ITechua.

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Як слід заряджати телефон

  1. Припиняйте зарядку, коли акумулятор досяг 100% — продовження процесу поглинає ресурс батареї.
  2. Використовуйте лише оригінальну заводську зарядку — вона має оптимальні налаштування саме для вашого смартфона.
  3. Не перегрійте пристрій — не кладіть його заряджатися в сонячні місця або поруч з джерелами високої температури (на батарею опалення, біля працюючої духовки тощо).
  4. Не давайте телефону повністю розрядитися — це зменшує загальний ресурс батареї.
  5. Оптимальний початок зарядки смартфона — після досягнення рівня 20-25%.
  6. Коли телефон заряджається, користуватися ним не можна — це скорочує термін служби акумулятора.
  7. Слідкуйте за температурою пристрою — однаково не корисні, як перегрів, та й переохолодження смартфона.

Раніше ми писали, як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки. Також говорили про типові проблеми iPhone 15 та як їх розв'язати самотужки.

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