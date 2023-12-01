Більшість заряджають смартфон неправильно та псують його — як потрібно
1 грудня 2023 16:10
Зі смартфоном потрібно поводитися правильно, щоб він служив якнайдовше. Фото: inc.com
Сьогодні акумулятор є однією з найдорожчих, але досить вразливих деталей телефона. Тому й дбати про нього потрібно відповідно.
Про це повідомив ITechua.
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Дотримання простих правил зарядки смартфона можуть подовжити його експлуатацію.
Як слід заряджати телефон
- Припиняйте зарядку, коли акумулятор досяг 100% — продовження процесу поглинає ресурс батареї.
- Використовуйте лише оригінальну заводську зарядку — вона має оптимальні налаштування саме для вашого смартфона.
- Не перегрійте пристрій — не кладіть його заряджатися в сонячні місця або поруч з джерелами високої температури (на батарею опалення, біля працюючої духовки тощо).
- Не давайте телефону повністю розрядитися — це зменшує загальний ресурс батареї.
- Оптимальний початок зарядки смартфона — після досягнення рівня 20-25%.
- Коли телефон заряджається, користуватися ним не можна — це скорочує термін служби акумулятора.
- Слідкуйте за температурою пристрою — однаково не корисні, як перегрів, та й переохолодження смартфона.
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