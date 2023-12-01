Большинство заряжают смартфон неправильно и портят его — как надо
1 декабря 2023 16:10
Со смартфоном нужно обращаться правильно, чтобы он служил как можно дольше. Фото: inc.com
Сегодня аккумулятор является одной из самых дорогих, но достаточно уязвимых деталей телефона. Потому и заботиться о нем нужно соответственно.
Об этом сообщил ITechua.
Читайте также:
Соблюдение простых правил зарядки смартфона может продлить его эксплуатацию.
Как следует заряжать телефон
- Прекращайте зарядку, когда аккумулятор достиг 100% — продолжение процесса поглощает ресурс батареи.
- Используйте только оригинальную заводскую зарядку — она имеет оптимальные настройки именно для вашего смартфона.
- Не перегрейте устройство — не кладите его заряжаться в солнечные места или рядом с источниками высокой температуры (на батарею отопления, возле работающей духовки и т.п.).
- Не давайте телефону полностью разрядиться — это уменьшает общий ресурс батареи.
- Оптимальное начало зарядки смартфона — после достижения уровня 20-25%.
- Когда телефон заряжается, пользоваться им нельзя — это сокращает срок службы аккумулятора.
- Следите за температурой устройства — одинаково не полезны, как перегрев, так и переохлаждение смартфона.
Раньше мы писали, как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки. Также говорили о типичных проблемах iPhone 15 и как их решить своими силами.
Читайте Новини.LIVE!