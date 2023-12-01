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Большинство заряжают смартфон неправильно и портят его — как надо

1 декабря 2023 16:10
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Большинство заряжают смартфон неправильно и портят его – как надо
Со смартфоном нужно обращаться правильно, чтобы он служил как можно дольше. Фото: inc.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сегодня аккумулятор является одной из самых дорогих, но достаточно уязвимых деталей телефона. Потому и заботиться о нем нужно соответственно.

Об этом сообщил ITechua.

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Соблюдение простых правил зарядки смартфона может продлить его эксплуатацию.

Как следует заряжать телефон

  1. Прекращайте зарядку, когда аккумулятор достиг 100% — продолжение процесса поглощает ресурс батареи.
  2. Используйте только оригинальную заводскую зарядку — она имеет оптимальные настройки именно для вашего смартфона.
  3. Не перегрейте устройство — не кладите его заряжаться в солнечные места или рядом с источниками высокой температуры (на батарею отопления, возле работающей духовки и т.п.).
  4. Не давайте телефону полностью разрядиться — это уменьшает общий ресурс батареи.
  5. Оптимальное начало зарядки смартфона — после достижения уровня 20-25%.
  6. Когда телефон заряжается, пользоваться им нельзя — это сокращает срок службы аккумулятора.
  7. Следите за температурой устройства — одинаково не полезны, как перегрев, так и переохлаждение смартфона.

Раньше мы писали, как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки. Также говорили о типичных проблемах iPhone 15 и как их решить своими силами.

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