Большинство заряжают смартфон неправильно и портят его — как надо

Со смартфоном нужно обращаться правильно, чтобы он служил как можно дольше. Фото: inc.com

Сегодня аккумулятор является одной из самых дорогих, но достаточно уязвимых деталей телефона. Потому и заботиться о нем нужно соответственно.

Об этом сообщил ITechua.

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Как следует заряжать телефон

Прекращайте зарядку, когда аккумулятор достиг 100% — продолжение процесса поглощает ресурс батареи. Используйте только оригинальную заводскую зарядку — она имеет оптимальные настройки именно для вашего смартфона. Не перегрейте устройство — не кладите его заряжаться в солнечные места или рядом с источниками высокой температуры (на батарею отопления, возле работающей духовки и т.п.). Не давайте телефону полностью разрядиться — это уменьшает общий ресурс батареи. Оптимальное начало зарядки смартфона — после достижения уровня 20-25%. Когда телефон заряжается, пользоваться им нельзя — это сокращает срок службы аккумулятора. Следите за температурой устройства — одинаково не полезны, как перегрев, так и переохлаждение смартфона.

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