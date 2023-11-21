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Вимкніть їх — 5 застосунків, які швидко розряджають акумулятор смартфона

21 листопада 2023 16:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Вимкніть їх: 5 застосунків, які швидко розряджають акумулятор смартфона
Деякі додатки споживають занадто багато енергії, навіть, коли ними не користуються. Фото: 24tv.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Телефони можуть швидко розряджаються через низку встановлених на ньому додатків. Навіть коли вони не використовуються власником смартфона, застосунки продовжують споживати значну кількість енергії.

Про це повідомив ITechua.

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Snapchat

Додаток для обміну повідомленнями, який дозволяє користувачам надсилати один одному фотографії та відео, що зникають за лічені секунди. Ця програма постійно відстежує місцезнаходження користувача та використовує камеру й мікрофон, що споживає багато енергії.

Google Maps

Відомий навігаційний додаток для карт, маршрутів та інформації про місцезнаходження. Додаток споживає багато енергії, позаяк використовує камеру та GPS.

Netflix

Потоковий сервіс, який споживає багато енергії, адже транслює відео у високій роздільній здатності.

Amazon

Додаток інтернет-магазина, який споживає багато енергії, позаяк постійно оновлює інформацію про товари та пропозиції.

Facebook

Соціальна мережа споживає багато енергії, адже постійно відстежує місцезнаходження користувача, використовує камеру і мікрофон.

Коли ви безпосередньо не користуєтесь цими застосунками, краще вимкнути їх, щоб зберегти заряд смартфона якнайдовше.

Раніше ми писали, як поліпшити якість сигналу мобільного зв'язку на смартфоні. Також повідомляли про чотири прості дії, які значно прискорять роботу смартфона.

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