Вимкніть їх — 5 застосунків, які швидко розряджають акумулятор смартфона
Телефони можуть швидко розряджаються через низку встановлених на ньому додатків. Навіть коли вони не використовуються власником смартфона, застосунки продовжують споживати значну кількість енергії.
Про це повідомив ITechua.
Snapchat
Додаток для обміну повідомленнями, який дозволяє користувачам надсилати один одному фотографії та відео, що зникають за лічені секунди. Ця програма постійно відстежує місцезнаходження користувача та використовує камеру й мікрофон, що споживає багато енергії.
Google Maps
Відомий навігаційний додаток для карт, маршрутів та інформації про місцезнаходження. Додаток споживає багато енергії, позаяк використовує камеру та GPS.
Netflix
Потоковий сервіс, який споживає багато енергії, адже транслює відео у високій роздільній здатності.
Amazon
Додаток інтернет-магазина, який споживає багато енергії, позаяк постійно оновлює інформацію про товари та пропозиції.
Соціальна мережа споживає багато енергії, адже постійно відстежує місцезнаходження користувача, використовує камеру і мікрофон.
Коли ви безпосередньо не користуєтесь цими застосунками, краще вимкнути їх, щоб зберегти заряд смартфона якнайдовше.
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