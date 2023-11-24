Лайфхак: які проблеми виникають в iPhone 15 та як їх розв'язати самотужки

З низкою негараздів з iPhone 15 власник телефону може впоратися сам. Фото: itc.ua

Користувачі iPhone 15 разом з новим смартфоном від Apple отримали декілька проблем, наприклад, повільну швидкість Wi-Fi або зміну кольору корпусу телефона. Добре, що переважну більшість неприємностей юзери можуть розв'язати самостійно.

Про це написав ITechua.

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Заряджання смартфона

Якщо ви стикнулися з повільною зарядкою або раптовим перезавантаженням під час заряджання, рекомендується використовувати офіційний 20 Вт зарядний пристрій Apple та кабель USB-C, яким комплектується телефон.

Варто уникати використання зовнішніх акумуляторів з портом Type-C, позаяк функція зворотного заряджання iPhone може заважати процесу.

Повільний Wi-Fi

Якщо маєте повільний Wi-Fi або він працює з нестабільною швидкістю, спочатку спробуйте перезавантажити пристрій або вимкніть та знову увімкніть Wi-Fi.

Варто вимкнути функцію Private Relay в iCloud, якщо вона активована, адже вона може уповільнювати інтернет.

Не підключається Apple CarPlay

Якщо виникають проблеми з підключенням або затримками в роботі CarPlay, рекомендується використовувати якісний кабель передачі даних: або оригінальний Apple або Belkin, у разі потреби у перехіднику з USB-A на USB-C.

Сповіщення не зникають

Якщо повідомлення залишаються активними навіть після їхнього перегляду, вимкніть для певної програми сповіщення в налаштуваннях, перезавантажте телефон й знову увімкнути сповіщення.

Змінився колір титанового корпусу

Якщо на iPhone 15 Pro та 15 Pro Max змінився колір рамки, рекомендується регулярно очищати телефон м’якою, злегка вологою неворсистою тканиною.

Раніше аналітик спрогнозував, що базові моделі iPhone 16 будуть потужніші за iPhone 15 Pro Max. Також ми повідомляли, що у користувачів iPhone 15 Pro Max виникли нові проблеми.