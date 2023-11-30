Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки — лайфхак arrow

Як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки — лайфхак

30 листопада 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Лайфхак: як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки
Просто зупиняйте додатки, якими не часто користуєтесь. Фото автора.
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Відомо що для прискорення роботи смартфона потрібно видалити непотрібні додатки, вимкнути автоматичне оновлення програм та періодично чистити пам’ять смартфона. Але є ще один простий спосіб тривалістю в кілька секунд.

Про це повідомив ITechua.

Читайте також:

Що потрібно зробити

  • Зайдіть до налаштування телефону.
  • Оберіть "Додатки" (або "Програми").
  • Виберіть одну з потрібних програм, але яку ви не часто використовуєте.
  • Натисніть на кнопку "Зупинити".
  • Повторіть ті самі дії для інших додатків, якими майже не користуєтесь.

В результаті ці застосунки зупиниться та припинять споживати ресурси пам’яті смартфона.

Звичайно програми, якими ви часто користуєтеся, зупиняти вручну не варто, позаяк це може позначитися на їхньому функціонуванні.

Раніше ми писали, як поліпшити якість сигналу мобільного зв'язку на смартфоні. Також повідомляли, як користуватися телефоном, щоб він пережив холод.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі