Лайфхак: як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки

Просто зупиняйте додатки, якими не часто користуєтесь. Фото автора.

Відомо що для прискорення роботи смартфона потрібно видалити непотрібні додатки, вимкнути автоматичне оновлення програм та періодично чистити пам’ять смартфона. Але є ще один простий спосіб тривалістю в кілька секунд.

Про це повідомив ITechua.

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Що потрібно зробити

Зайдіть до налаштування телефону.

Оберіть "Додатки" (або "Програми").

Виберіть одну з потрібних програм, але яку ви не часто використовуєте.

Натисніть на кнопку "Зупинити".

Повторіть ті самі дії для інших додатків, якими майже не користуєтесь.

В результаті ці застосунки зупиниться та припинять споживати ресурси пам’яті смартфона.

Звичайно програми, якими ви часто користуєтеся, зупиняти вручну не варто, позаяк це може позначитися на їхньому функціонуванні.

Раніше ми писали, як поліпшити якість сигналу мобільного зв'язку на смартфоні. Також повідомляли, як користуватися телефоном, щоб він пережив холод.