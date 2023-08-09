Galaxy Z Flip5 проти Motorola Razr+: битва складаних смартфонів наживо

Galaxy Z Flip5виявився витривалішим. Фото: pcmag.com

Кілька днів поспіль на YouTube-каналі Mrkeybrd наживо проводили тестування складаних смартфонів Galaxy Z Flip5 та Motorola Razr+. Люди просто по черзі складали та розкладали пристрої, щоб перевірити, у якого гаджета витриваліші екрани та шарніри.

Фото: thegreatfoldingtest2.com

Razr+ зійшов з дистанції першим

На 43 тис. складань та розкладань екран Motorola Razr+ вже не закривався повністю.

На позначці 126 266 разів не витримала й матриця, відмовившись працювати.

Z Flip5 протримався значно довше

Galaxy Z Flip5 не зміг повністю розкритися лише після 223 тис. разів, але матриця продовжувала працювати.

Гарантована виробником кількість складань та розкладань для Galaxy Flip5 складає 200 тис. разів.

Торік на аналогічному тесті Galaxy Z Flip3 витримав понад 400 тис. разів.

В цей момент трансляцію припинено, а запис тесту не зберігся. Ймовірно, було перевищено ліміт YouTube. Принаймні у 2022 році під час подібного тестування Galaxy Z Flip3 трансляція зникла на часовій позначці 142 години.

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