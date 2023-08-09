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Битва складаних смартфонів наживо: Galaxy Z Flip5 проти Motorola Razr+

9 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Galaxy Z Flip5 проти Motorola Razr+: битва складаних смартфонів наживо
Galaxy Z Flip5виявився витривалішим. Фото: pcmag.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Кілька днів поспіль на YouTube-каналі Mrkeybrd наживо проводили тестування складаних смартфонів Galaxy Z Flip5 та Motorola Razr+. Люди просто по черзі складали та розкладали пристрої, щоб перевірити, у якого гаджета витриваліші екрани та шарніри.

Фото: thegreatfoldingtest2.com

Razr+ зійшов з дистанції першим

  • На 43 тис. складань та розкладань екран Motorola Razr+ вже не закривався повністю.
  • На позначці 126 266 разів не витримала й матриця, відмовившись працювати.

Z Flip5 протримався значно довше

  • Galaxy Z Flip5 не зміг повністю розкритися лише після 223 тис. разів, але матриця продовжувала працювати.
  • Гарантована виробником кількість складань та розкладань для Galaxy Flip5 складає 200 тис. разів.
  • Торік на аналогічному тесті Galaxy Z Flip3 витримав понад 400 тис. разів.

В цей момент трансляцію припинено, а запис тесту не зберігся. Ймовірно, було перевищено ліміт YouTube. Принаймні у 2022 році під час подібного тестування Galaxy Z Flip3 трансляція зникла на часовій позначці 142 години.

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Тестувальники кілька днів складали та розкладали смартфони. YouTube-канал Mrkeybrd.

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