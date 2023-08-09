Galaxy Z Flip5 проти Motorola Razr+: битва складаних смартфонів наживо

Битва складаних смартфонів наживо: Galaxy Z Flip5 проти Motorola Razr+
9 серпня 2023 20:40
Galaxy Z Flip5виявився витривалішим. Фото: pcmag.com
Кілька днів поспіль на YouTube-каналі Mrkeybrd наживо проводили тестування складаних смартфонів Galaxy Z Flip5 та Motorola Razr+. Люди просто по черзі складали та розкладали пристрої, щоб перевірити, у якого гаджета витриваліші екрани та шарніри.
Razr+ зійшов з дистанції першим
- На 43 тис. складань та розкладань екран Motorola Razr+ вже не закривався повністю.
- На позначці 126 266 разів не витримала й матриця, відмовившись працювати.
Z Flip5 протримався значно довше
- Galaxy Z Flip5 не зміг повністю розкритися лише після 223 тис. разів, але матриця продовжувала працювати.
- Гарантована виробником кількість складань та розкладань для Galaxy Flip5 складає 200 тис. разів.
- Торік на аналогічному тесті Galaxy Z Flip3 витримав понад 400 тис. разів.
В цей момент трансляцію припинено, а запис тесту не зберігся. Ймовірно, було перевищено ліміт YouTube. Принаймні у 2022 році під час подібного тестування Galaxy Z Flip3 трансляція зникла на часовій позначці 142 години.
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