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На вигляд як книжка, а має потужність ПК: Samsung презентував нове покоління смартфонів

27 липня 2023 12:16
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Валерія Пержун
редактор
На вигляд як книжка, а має потужність ПК: Samsung презентував нове покоління смартфонів
Новий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: скріншот із сайту samsung.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Найбільший виробник смартфонів у світі компанія Samsung намагається створити власну екосистему пристроїв, як це робить Apple. Так, компанія представила п'яте покоління складних смартфонів.

Про це повідомили на сайті Samsung.

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У середу, 25 липня компанія Samsung представила п'яте покоління складних смартфонів. Серед новинок і флагман — Galaxy Z Fold 5 із діагоналлю 7,6 дюйма.

Смартфон, який у розкладеному стані схожий на книгу став тоншим і легшим завдяки оновленому шарнірному механізму. Його товщина — 13,4 мм, вага — 253 г. У компанії обіцяють "потужність ПК". Придбати Galaxy Z Fold 5 можна у трьох кольорах — блакитному, чорному і бежевому.

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Galaxy Z Fold 5. Фото: samsung.com

Ще один складаний смартфон, який компанія показала на презентації — Galaxy Z Flip 5 з діагоналлю 6,7 дюйма. Він також став трохи тоншим у порівнянні з моделями колишнього покоління. До того дисплей став ширшим і тепер займає ще й один із зовнішніх боків телефону.

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Galaxy Z Flip 5. Фото: Trusted Reviews

Також у Galaxy Z Flip 5 покращена робота фронтальної камери. Смартфон доступний у чотирьох кольорах — м'ятному, графітовому, бежевому та лавандовому.

Водночас Samsung представив ще дві нові моделі розумного годинника Galaxy Watch 6 і три планшети Galaxy Tab S9.

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Galaxy Watch 6. Фото: samsung.com

В день презентації нових пристроїв, акції Samsung на корейській фондовій біржі на закритті торгів коштували 69 800 південнокорейських вон (54.91 дол. США), за день вони втратили в ціні 0,29%.

Нагадаємо, Apple створює ажіотаж навколо iPhone 15: тираж зменшили, ціни — зросли.

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