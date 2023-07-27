На вигляд як книжка, а має потужність ПК: Samsung презентував нове покоління смартфонів
Найбільший виробник смартфонів у світі компанія Samsung намагається створити власну екосистему пристроїв, як це робить Apple. Так, компанія представила п'яте покоління складних смартфонів.
Про це повідомили на сайті Samsung.
Що відомо про нові складні смартфони Samsung
У середу, 25 липня компанія Samsung представила п'яте покоління складних смартфонів. Серед новинок і флагман — Galaxy Z Fold 5 із діагоналлю 7,6 дюйма.
Смартфон, який у розкладеному стані схожий на книгу став тоншим і легшим завдяки оновленому шарнірному механізму. Його товщина — 13,4 мм, вага — 253 г. У компанії обіцяють "потужність ПК". Придбати Galaxy Z Fold 5 можна у трьох кольорах — блакитному, чорному і бежевому.
Ще один складаний смартфон, який компанія показала на презентації — Galaxy Z Flip 5 з діагоналлю 6,7 дюйма. Він також став трохи тоншим у порівнянні з моделями колишнього покоління. До того дисплей став ширшим і тепер займає ще й один із зовнішніх боків телефону.
Також у Galaxy Z Flip 5 покращена робота фронтальної камери. Смартфон доступний у чотирьох кольорах — м'ятному, графітовому, бежевому та лавандовому.
Водночас Samsung представив ще дві нові моделі розумного годинника Galaxy Watch 6 і три планшети Galaxy Tab S9.
В день презентації нових пристроїв, акції Samsung на корейській фондовій біржі на закритті торгів коштували 69 800 південнокорейських вон (54.91 дол. США), за день вони втратили в ціні 0,29%.
Нагадаємо, Apple створює ажіотаж навколо iPhone 15: тираж зменшили, ціни — зросли.
Також ми писали про ТОП 5 найкращих смартфонів на Android вартістю до 300 доларів.