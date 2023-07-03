ТОП 6 кращих смартфонів для покупки у 2023 році

Рейтинг кращих смартфонів для покупки у 2023 році
3 липня 2023 21:25
Час купляти новий смартфон, адже минула вже половина 2023 року. Фото: ixbt
За пів року 2023-го відбулося кілька знакових випусків смартфонів, зокрема пристрій з 200-мегапіксельною камерою, повернення Motorola Razr тощо. Деякі з новинок вже встигли подешевшати, а отже, самий час придбати новий телефон.
Експерти порталу ZDNET склали рейтинг найкращих смартфонів 2023 року. Перелік формувався за різними критеріями – від бюджету до кращих характеристик пристроїв.
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Плюси
- Найповніший досвід використання смартфона, який можна купити за гроші.
- Надійне налаштування чотирьох камер.
- Базовий накопичувач на 256 ГБ.
- Інтегрований стилус S Pen.
Мінуси
- Може бути громіздким.
- Швидка зарядка обмежена 45 Вт.
- Дорожчий, ніж більшість телефонів Android.
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Плюси
- Час автономної роботи та продуктивність камери.
- Підтримка 4K і Dolby Vision
- Підтримка Wi-Fi 6
- Супутниковий SOS і виявлення аварій
Мінуси
- Супутникова SOS вимагає щомісячної плати.
- Дуже дорогий, особливо при великих обсягах пам’яті.
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- Якісні камери.
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Мінуси
- Немає варіанту зберігання 1 ТБ, як в Apple/Samsung.
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Мінуси
- Пластиковий корпус здається дешевшим, ніж скло.
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- Процесор Exynos відстає від Qualcomm.
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- Конкурентна основна камера для фото.
Мінуси
- Конфігурація пам’яті та оперативної пам’яті обмежена 128/256 ГБ.
- Немає бездротової зарядки.
- Захисту від води та пилу лише IP64.
Раніше ми писали, якими будуть ціни на iPhone 15. Також повідомлялося, які смартфони Xiaomi отримають оновлену MIUI.