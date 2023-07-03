ТОП 6 кращих смартфонів для покупки у 2023 році

Час купляти новий смартфон, адже минула вже половина 2023 року. Фото: ixbt

За пів року 2023-го відбулося кілька знакових випусків смартфонів, зокрема пристрій з 200-мегапіксельною камерою, повернення Motorola Razr тощо. Деякі з новинок вже встигли подешевшати, а отже, самий час придбати новий телефон.

Експерти порталу ZDNET склали рейтинг найкращих смартфонів 2023 року. Перелік формувався за різними критеріями – від бюджету до кращих характеристик пристроїв.

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Найповніший досвід використання смартфона, який можна купити за гроші.

Надійне налаштування чотирьох камер.

Базовий накопичувач на 256 ГБ.

Інтегрований стилус S Pen.

Мінуси

Може бути громіздким.

Швидка зарядка обмежена 45 Вт.

Дорожчий, ніж більшість телефонів Android.

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Час автономної роботи та продуктивність камери.

Підтримка 4K і Dolby Vision

Підтримка Wi-Fi 6

Супутниковий SOS і виявлення аварій

Мінуси

Супутникова SOS вимагає щомісячної плати.

Дуже дорогий, особливо при великих обсягах пам’яті.

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Якісні камери.

Програмний підхід до користувача.

Акумулятор 5000 мАг з дисплеєм LTPO.

Конкурентоспроможна ціна 899 дол.

Мінуси

Немає варіанту зберігання 1 ТБ, як в Apple/Samsung.

Стандартний Android може здатися занадто мінімальним.

Швидка зарядка потужністю 30 Вт

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Великий екран кришки — це сам по собі телефон.

Дуже компактний.

Перший пилозахисний складний пристрій.

Додаткові функції камери.

Мінуси

Батареї вистачає на день використання.

Рішення щодо ремонту зависають у повітрі.

Більш крихкий, ніж звичайний планшетний телефон.

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Конкурентоспроможна ціна нижче 450 дол.

Великий і яскравий AMOLED-дисплей 120 Гц.

Довговічний акумулятор на 5000 мАг.

До п'яти років оновлень програмного забезпечення.

Мінуси

Пластиковий корпус здається дешевшим, ніж скло.

Прохідна фронтальна камера.

Процесор Exynos відстає від Qualcomm.

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Швидка та плавна робота.

Швидка зарядка 100 Вт із зарядним пристроєм у комплекті.

Преміальна якість збірки.

Конкурентна основна камера для фото.

Мінуси

Конфігурація пам’яті та оперативної пам’яті обмежена 128/256 ГБ.

Немає бездротової зарядки.

Захисту від води та пилу лише IP64.

Раніше ми писали, якими будуть ціни на iPhone 15. Також повідомлялося, які смартфони Xiaomi отримають оновлену MIUI.