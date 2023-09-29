iPhone SE4 вже тестують: стали відомі ціна та характеристики смартфона

Подейкують, що iPhone SE4 отримає 6,1-дюймовий екран, тоді як попередня модель SE має дисплей 4,7 дюйма. Фото: root-nation.com

Інсайдери повідомляють, що новий бюджетний iPhone SE4 матиме великі зміни у порівнянні з попередньою моделлю. Також смартфон отримає кілька функцій пристроїв з лінійки iPhone 15.

Про це повідомив MyDrivers.

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Модель iPhone SE4 під кодовою назвою Ghost перебуває на стадії закритого бета-тестування. Якщо вірити джерелу MyDrivers, бюджетний смартфон Apple матиме:

роз’єм USB Type-C;

кнопку, що настроюється замість слайдера беззвучного режиму;

48 МП камеру.

Раніше інсайдери повідомляли, що iPhone SE4 оснастять 6,1-дюймовим екраном з підтримкою частоти оновлення 60 Гц, як й в набагато дорожчого iPhone 15.

Ціни та доступність

Ціна нового iPhone SE4 буде коливатися від 478 до 564 доларів.

Дата офіційної презентації бюджетного смартфона досі невідома.

Раніше було названо смартфон з лінійки iPhone 15, який не відповідає показнику ціна — якість. Також експерти пояснили, чому варто проігнорувати iPhone 15 та дочекатися iPhone 16 у 2024 році.