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Бюджетний iPhone SE4 вже тестують: стали відомі ціна та характеристики смартфона

29 вересня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone SE4 вже тестують: стали відомі ціна та характеристики смартфона
Подейкують, що iPhone SE4 отримає 6,1-дюймовий екран, тоді як попередня модель SE має дисплей 4,7 дюйма. Фото: root-nation.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Інсайдери повідомляють, що новий бюджетний  iPhone SE4 матиме великі зміни у порівнянні з попередньою моделлю. Також смартфон отримає кілька функцій пристроїв з лінійки iPhone 15.

Про це повідомив MyDrivers.

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Модель iPhone SE4 під кодовою назвою Ghost перебуває на стадії закритого бета-тестування. Якщо вірити джерелу MyDrivers, бюджетний смартфон Apple матиме:

  • роз’єм USB Type-C;
  • кнопку, що настроюється замість слайдера беззвучного режиму;
  • 48 МП камеру.

Раніше інсайдери повідомляли, що iPhone SE4 оснастять 6,1-дюймовим екраном з підтримкою частоти оновлення 60 Гц, як й в набагато дорожчого iPhone 15.

Ціни та доступність

  • Ціна нового iPhone SE4 буде коливатися від 478 до 564 доларів.
  • Дата офіційної презентації бюджетного смартфона досі невідома.

Раніше було названо смартфон з лінійки iPhone 15, який не відповідає показнику ціна — якість. Також експерти пояснили, чому варто проігнорувати iPhone 15 та дочекатися iPhone 16 у 2024 році.

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