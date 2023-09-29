Бюджетний iPhone SE4 вже тестують: стали відомі ціна та характеристики смартфона
Інсайдери повідомляють, що новий бюджетний iPhone SE4 матиме великі зміни у порівнянні з попередньою моделлю. Також смартфон отримає кілька функцій пристроїв з лінійки iPhone 15.
Про це повідомив MyDrivers.
Модель iPhone SE4 під кодовою назвою Ghost перебуває на стадії закритого бета-тестування. Якщо вірити джерелу MyDrivers, бюджетний смартфон Apple матиме:
- роз’єм USB Type-C;
- кнопку, що настроюється замість слайдера беззвучного режиму;
- 48 МП камеру.
Раніше інсайдери повідомляли, що iPhone SE4 оснастять 6,1-дюймовим екраном з підтримкою частоти оновлення 60 Гц, як й в набагато дорожчого iPhone 15.
Ціни та доступність
- Ціна нового iPhone SE4 буде коливатися від 478 до 564 доларів.
- Дата офіційної презентації бюджетного смартфона досі невідома.
Раніше було названо смартфон з лінійки iPhone 15, який не відповідає показнику ціна — якість. Також експерти пояснили, чому варто проігнорувати iPhone 15 та дочекатися iPhone 16 у 2024 році.