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Названо смартфон з лінійки iPhone 15, який не відповідає показнику ціна — якість

25 вересня 2023 17:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Лінійка iPhone 15: названо смартфон, який не відповідає показнику ціна — якість
Експерти: iPhone 15 коштує дорожче, ніж він того вартує. Фото: apple.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На думку експертів, базова модель iPhone 15 є найбільш переоціненим смартфоном Apple на ринку у 2023 році. За вартості у 799 доларів пристрій поступається багатьом конкурентам з Android.

Про це повідомив iTechUA.

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Чому експерти назвали iPhone 15 переоціненим

  • Смартфон оснащений застарілим 60 Гц дисплеєм, тоді як більшість смартфонів Android у цій ціновій ніші мають 120 Гц екрани.
  • У iPhone 15 відсутня функція Always on display (допомагає залишатися на зв'язку, дозволяючи переглядати сповіщення на екрані блокування, не торкаючись смартфону).
  • Пристрій має 48 МП основну камеру, але позбавлений оптичного зуму та оснащений старим ультрашироким об’єктивом.
  • Модель працює на чіпі A16 Bionic, який вже застарів у порівнянні з новітнім процесором Snapdragon 8 Gen 2.
  • Місткість акумулятора в iPhone 15 складає 3349 мАг. У iPhone 14 вона була більшою — 3279 мАг. Не кажучи батареї багатьох конкурентів з Android, які мають місткість 4000 – 5000 мАг.

Раніше ми писали про головні ознаки того, що вже час міняти акумулятор iPhone. Також повідомляли, що iPhone, оновлені до iOS 17, почали швидше розряджатися.

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