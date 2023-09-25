Лінійка iPhone 15: названо смартфон, який не відповідає показнику ціна — якість

Названо смартфон з лінійки iPhone 15, який не відповідає показнику ціна — якість
25 вересня 2023 17:25
Експерти: iPhone 15 коштує дорожче, ніж він того вартує. Фото: apple.com
На думку експертів, базова модель iPhone 15 є найбільш переоціненим смартфоном Apple на ринку у 2023 році. За вартості у 799 доларів пристрій поступається багатьом конкурентам з Android.
Про це повідомив iTechUA.
Читайте також:
Чому експерти назвали iPhone 15 переоціненим
- Смартфон оснащений застарілим 60 Гц дисплеєм, тоді як більшість смартфонів Android у цій ціновій ніші мають 120 Гц екрани.
- У iPhone 15 відсутня функція Always on display (допомагає залишатися на зв'язку, дозволяючи переглядати сповіщення на екрані блокування, не торкаючись смартфону).
- Пристрій має 48 МП основну камеру, але позбавлений оптичного зуму та оснащений старим ультрашироким об’єктивом.
- Модель працює на чіпі A16 Bionic, який вже застарів у порівнянні з новітнім процесором Snapdragon 8 Gen 2.
- Місткість акумулятора в iPhone 15 складає 3349 мАг. У iPhone 14 вона була більшою — 3279 мАг. Не кажучи батареї багатьох конкурентів з Android, які мають місткість 4000 – 5000 мАг.
Раніше ми писали про головні ознаки того, що вже час міняти акумулятор iPhone. Також повідомляли, що iPhone, оновлені до iOS 17, почали швидше розряджатися.