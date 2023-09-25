Лінійка iPhone 15: названо смартфон, який не відповідає показнику ціна — якість

Експерти: iPhone 15 коштує дорожче, ніж він того вартує. Фото: apple.com

На думку експертів, базова модель iPhone 15 є найбільш переоціненим смартфоном Apple на ринку у 2023 році. За вартості у 799 доларів пристрій поступається багатьом конкурентам з Android.

Про це повідомив iTechUA.

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Смартфон оснащений застарілим 60 Гц дисплеєм, тоді як більшість смартфонів Android у цій ціновій ніші мають 120 Гц екрани.

У iPhone 15 відсутня функція Always on display (допомагає залишатися на зв'язку, дозволяючи переглядати сповіщення на екрані блокування, не торкаючись смартфону).

Пристрій має 48 МП основну камеру, але позбавлений оптичного зуму та оснащений старим ультрашироким об’єктивом.

Модель працює на чіпі A16 Bionic, який вже застарів у порівнянні з новітнім процесором Snapdragon 8 Gen 2.

Місткість акумулятора в iPhone 15 складає 3349 мАг. У iPhone 14 вона була більшою — 3279 мАг. Не кажучи батареї багатьох конкурентів з Android, які мають місткість 4000 – 5000 мАг.

Раніше ми писали про головні ознаки того, що вже час міняти акумулятор iPhone. Також повідомляли, що iPhone, оновлені до iOS 17, почали швидше розряджатися.