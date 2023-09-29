Бюджетный iPhone SE4 уже тестируют: стали известны цены и характеристики смартфона
Инсайдеры сообщают, что новый бюджетный iPhone SE4 будет иметь большие изменения по сравнению с предыдущей моделью. Также смартфон получит несколько функций устройств из линейки iPhone 15.
Об этом сообщил MyDrivers.
Модель iPhone SE4 под кодовым названием Ghost находится в стадии закрытого бета-тестирования. Если верить источнику MyDrivers, бюджетный смартфон Apple будет иметь:
- разъем USB Type-C;
- настраиваемую кнопку вместо слайдера беззвучного режима;
- 48 МП камеру.
Ранее инсайдеры сообщали, что iPhone SE4 оснастят 6,1-дюймовым экраном с поддержкой частоты обновления 60 Гц, как и у гораздо более дорогого iPhone 15.
Цены и доступность
- Цена нового iPhone SE4 будет колебаться от 478 до 564 долларов.
- Дата официальной презентации бюджетного смартфона пока неизвестна.
Ранее был назван смартфон из линейки iPhone 15, не соответствующий показателю цена – качество. Также эксперты объяснили, почему следует проигнорировать iPhone 15 и дождаться iPhone 16 в 2024 году.