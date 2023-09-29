iPhone SE4 уже тестируют: стали известны цены и характеристики смартфона

Говорят, что iPhone SE4 получит 6,1-дюймовый экран, в то время как предыдущая модель SE имеет дисплей 4,7 дюйма. Фото: root-nation.com

Инсайдеры сообщают, что новый бюджетный iPhone SE4 будет иметь большие изменения по сравнению с предыдущей моделью. Также смартфон получит несколько функций устройств из линейки iPhone 15.

Об этом сообщил MyDrivers.

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Модель iPhone SE4 под кодовым названием Ghost находится в стадии закрытого бета-тестирования. Если верить источнику MyDrivers, бюджетный смартфон Apple будет иметь:

разъем USB Type-C;

настраиваемую кнопку вместо слайдера беззвучного режима;

48 МП камеру.

Ранее инсайдеры сообщали, что iPhone SE4 оснастят 6,1-дюймовым экраном с поддержкой частоты обновления 60 Гц, как и у гораздо более дорогого iPhone 15.

Цены и доступность

Цена нового iPhone SE4 будет колебаться от 478 до 564 долларов.

Дата официальной презентации бюджетного смартфона пока неизвестна.

Ранее был назван смартфон из линейки iPhone 15, не соответствующий показателю цена – качество. Также эксперты объяснили, почему следует проигнорировать iPhone 15 и дождаться iPhone 16 в 2024 году.