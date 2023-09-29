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Бюджетный iPhone SE4 уже тестируют: стали известны цены и характеристики смартфона

29 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone SE4 уже тестируют: стали известны цены и характеристики смартфона
Говорят, что iPhone SE4 получит 6,1-дюймовый экран, в то время как предыдущая модель SE имеет дисплей 4,7 дюйма. Фото: root-nation.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Инсайдеры сообщают, что новый бюджетный iPhone SE4 будет иметь большие изменения по сравнению с предыдущей моделью. Также смартфон получит несколько функций устройств из линейки iPhone 15.

Об этом сообщил MyDrivers.

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Модель iPhone SE4 под кодовым названием Ghost находится в стадии закрытого бета-тестирования. Если верить источнику MyDrivers, бюджетный смартфон Apple будет иметь:

  • разъем USB Type-C;
  • настраиваемую кнопку вместо слайдера беззвучного режима;
  • 48 МП камеру.

Ранее инсайдеры сообщали, что iPhone SE4 оснастят 6,1-дюймовым экраном с поддержкой частоты обновления 60 Гц, как и у гораздо более дорогого iPhone 15.

Цены и доступность

  • Цена нового iPhone SE4 будет колебаться от 478 до 564 долларов.
  • Дата официальной презентации бюджетного смартфона пока неизвестна.

Ранее был назван смартфон из линейки iPhone 15, не соответствующий показателю цена – качество. Также эксперты объяснили, почему следует проигнорировать iPhone 15 и дождаться iPhone 16 в 2024 году.

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