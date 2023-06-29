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Новий Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, дата випуску та якою буде ціна

29 червня 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Новий Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, дата випуску, ціна
Ймовірно, що Samsung Galaxy S23 FE буде виглядати схожим на S23 та S23+. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Після пропуску Galaxy S22 FE, здається, Samsung готова повернутися з абсолютно новим смартфоном Galaxy S23 FE. Подейкують, що пристрій буде представлений до кінця 2023 року.

Всі чутки, очікування та передбачення щодо S23 FE зібрали докупи експерти Pocketnow.

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Ціна

  • Samsung Galaxy S20 FE та Galaxy S21 FE продавалися за 699 доларів у США. Існує ймовірність, що Galaxy S23 FE буде продаватися за такою ж ціною.

Технічні характеристики

Подейкують, що Samsung Galaxy S23 FE буде оснащено:

  • чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 або власним процесором Samsung Exynos 2200;
  • 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудованої пам’яті 128 ГБ та 256 ГБ.

Дизайн і дисплей

  • Очікується, що дизайн Galaxy S23 FE не сильно зміниться, й він запозичить багато дизайнерських нюансів і елементів зі стандартного флагмана Galaxy S23.
  • Повідомляється, що S23 FE матиме такий же виріз для камери, як і Galaxy S23, але розмір може дещо відрізнятися.
  • S23 FE, як повідомляється, матиме таку ж 6,4-дюймову панель, як і його попередник, S21 FE.
  • Можна припустити, що на S23 FE буде дисплей Dynamic AMOLED 2X, як і на S21 FE. Він мав роздільну здатність 1080 x 2340, Gorilla Glass Victus і частоту оновлення 120 Гц.

Камера

  • Подейкували, що Galaxy S23 FE може бути оснащений тим же датчиком на 50 МП, що й Galaxy S23. Датчик має діафрагму f/1,8, OIS, PDAF і розмір 1/1,56".
  • Інший витік стверджує, що пристрій може мати 12-мегапіксельну ультрашироку камеру та 8-мегапіксельну телефото камеру з 3-кратним оптичним збільшенням.
  • Повідомляється, що фронтальна камера матиме 12-мегапіксельний сенсор, потенційно такий же, як у Galaxy S23.
  • Технічні характеристики камери, здається, ідентичні Galaxy S23, за винятком телеоб’єктива, який у S23 є сенсором на 10 МП.

Батарея

  • Чутки вказують на акумулятор місткістю 4500 мАг. Galaxy S21 FE мав таку батарею, й вона без проблем пропрацювала весь день.
  • Очікується, що у S23 FE швидкість дротової зарядки складе 25 Вт. Вона підживлює смартфон від 0 до 50% за 30 хвилин.

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