Як змусити смартфон працювати набагато швидше

Дуже часто смартфон пригальмовує виключно через дії його власника. Фото: pixabay

Якщо ваш смартфон занадто часто гальму та зависає, не панікуйте та не спішіть нести його в майстерню. Можливо, проблема не в поломці, а лише у неправильному користуванні пристроєм.

Експерти Itechua зібрали п'ять простих порад, як пришвидшити ваш смартфон.

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1. Вимикати Wi-Fi

Багато хто ніколи не вимикає пошук мереж Wi-Fi. Але постійно увімкнений Wi-Fi підвищує навантаження на смартфон та його батарею. Особливо тоді, коли немає нормального сигналу.

2. Чистити пам’ять

Завжди мають залишатися вільними мінімум 500 мегабайтів внутрішньої пам’яті смартфона. Тому періодично видаляйте непотрібні файли, очищайте кеш додатків. Месенджери зберігають надто багато зайвої інформації, насамперед фото та відео.

3. Перевіряти пристрій на віруси

Серйозно уповільнюють роботу смартфона шкідливі програми. Користуйтеся перевіреними антивірусами.

4. Вмикати функцію оптимізації

Вона є у багатьох смартфонах. Якщо така функція на вашому не вбудована, можна встановити аналогічний застосунок.

5. Правильні застосунки

Не встановлюйте застосунки, якими не будете користуватися, — вони лише займають місце. Уникайте програм з великою кількістю реклами та анімації. Процесор та батарея будуть вам вдячні за це.

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