Чи варто часто перезавантажувати смартфон: плюси та мінуси
27 липня 2023 17:27
Смартфон потрібно перезавантажувати хоча б раз на тиждень, щоб він оновив служби та "освіжив" пам’ять. Фото: androidinsider
Фахівці радять смартфони час од часу перезавантажувати. Так ви видалите непотрібні файли та перезапишете оперативку.
Які є нюанси процесу та наскільки часто потрібно робити рестарт смартфона, повідомили експерти iTechua.
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Плюси
- автоматично вимикаються всі активні додатки;
- пристрій зможе заново переналаштувати свої параметри та процеси, що є невеликою профілактика проти помилок;
- очищення оперативної пам’яті;
- під час перезапуску відбувається встановлення деяких нових продуктів та оновлень.
Мінуси
- може спричинити збій у роботі активного додатка або процесу;
- під час нової активації системи буде витрачено заряд енергії, а запуск усіх процесів потребуватиме кількох хвилин;
- багато неполадок можна залагодити, використовуючи спеціальні рідні або вбудовані додатки для очищення кешу й оперативки.
Коли потрібно перезавантажувати смартфон
- якщо пристрій почав працювати гірше, повільніше та видавати помилки;
- деякі виробники рекомендують перезавантажувати смартфон хоча б раз на тиждень, щоб він оновив служби та "освіжив" пам’ять.
Краще не користуватися кнопкою "Перезавантаження". Просто вимкніть пристрій, дайте йому спокій на 5-10 хвилин, а потім увімкніть.
Раніше ми писали, чи варто постійно тримати ноутбук на зарядці. Також повідомляли, чому не можна носити смартфон у кишені.