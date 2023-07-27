Чи варто часто перезавантажувати смартфон

Смартфон потрібно перезавантажувати хоча б раз на тиждень, щоб він оновив служби та "освіжив" пам’ять. Фото: androidinsider

Фахівці радять смартфони час од часу перезавантажувати. Так ви видалите непотрібні файли та перезапишете оперативку.

Які є нюанси процесу та наскільки часто потрібно робити рестарт смартфона, повідомили експерти iTechua.

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Плюси

автоматично вимикаються всі активні додатки;

пристрій зможе заново переналаштувати свої параметри та процеси, що є невеликою профілактика проти помилок;

очищення оперативної пам’яті;

під час перезапуску відбувається встановлення деяких нових продуктів та оновлень.

Мінуси

може спричинити збій у роботі активного додатка або процесу;

під час нової активації системи буде витрачено заряд енергії, а запуск усіх процесів потребуватиме кількох хвилин;

багато неполадок можна залагодити, використовуючи спеціальні рідні або вбудовані додатки для очищення кешу й оперативки.

Коли потрібно перезавантажувати смартфон

якщо пристрій почав працювати гірше, повільніше та видавати помилки;

деякі виробники рекомендують перезавантажувати смартфон хоча б раз на тиждень, щоб він оновив служби та "освіжив" пам’ять.

Краще не користуватися кнопкою "Перезавантаження". Просто вимкніть пристрій, дайте йому спокій на 5-10 хвилин, а потім увімкніть.

Раніше ми писали, чи варто постійно тримати ноутбук на зарядці. Також повідомляли, чому не можна носити смартфон у кишені.