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Чи варто часто перезавантажувати смартфон: плюси та мінуси

27 липня 2023 17:27
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Чи варто часто перезавантажувати смартфон
Смартфон потрібно перезавантажувати хоча б раз на тиждень, щоб він оновив служби та "освіжив" пам’ять. Фото: androidinsider
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Фахівці радять смартфони час од часу перезавантажувати. Так ви видалите непотрібні файли та перезапишете оперативку.

Які є нюанси процесу та наскільки часто потрібно робити рестарт смартфона, повідомили експерти iTechua.

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Плюси

  • автоматично вимикаються всі активні додатки;
  • пристрій зможе заново переналаштувати свої параметри та процеси, що є невеликою профілактика проти помилок;
  • очищення оперативної пам’яті;
  • під час перезапуску відбувається встановлення деяких нових продуктів та оновлень.

Мінуси

  • може спричинити збій у роботі активного додатка або процесу;
  • під час нової активації системи буде витрачено заряд енергії, а запуск усіх процесів потребуватиме кількох хвилин;
  • багато неполадок можна залагодити, використовуючи спеціальні рідні або вбудовані додатки для очищення кешу й оперативки.

Коли потрібно перезавантажувати смартфон

  • якщо пристрій почав працювати гірше, повільніше та видавати помилки;
  • деякі виробники рекомендують перезавантажувати смартфон хоча б раз на тиждень, щоб він оновив служби та "освіжив" пам’ять.

Краще не користуватися кнопкою "Перезавантаження". Просто вимкніть пристрій, дайте йому спокій на 5-10 хвилин, а потім увімкніть.

Раніше ми писали, чи варто постійно тримати ноутбук на зарядці. Також повідомляли, чому не можна носити смартфон у кишені.

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