Стоит ли часто перезагружать смартфон: плюсы и минусы
27 июля 2023 17:27
Смартфон нужно перезагружать хотя бы раз в неделю, чтобы он обновил службы и "освежил" память. Фото: androidinsider
Специалисты советуют смартфоны время от времени перезагружать. Так вы удалите ненужные файлы и перезапишите оперативку.
Каковы нюансы процесса и насколько часто нужно делать рестарт смартфона, сообщили эксперты iTechua.
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Плюсы
- автоматически отключаются все активные приложения;
- устройство сможет заново перенастроить свои параметры и процессы, что является небольшой профилактика против ошибок;
- очистка оперативной памяти;
- при перезапуске происходит установка некоторых новых продуктов и обновлений.
Минусы
- может вызвать сбой в работе активного приложения или процесса;
- при новой активации системы будет израсходован заряд энергии, а запуск всех процессов потребует нескольких минут;
- много неполадок можно уладить, используя специальные родные или встроенные приложения для очистки кэша и оперативной памяти.
Когда нужно перезагружать смартфон
- если устройство начало работать хуже, медленнее и выдавать ошибки;
- некоторые производители рекомендуют перезагружать смартфон хотя бы раз в неделю, чтобы он обновил службы и освежил память.
Лучше не использовать кнопку "Перезагрузка". Просто выключите устройство, оставьте его в покое на 5-10 минут, а затем включите.
Раньше мы писали, следует ли постоянно держать ноутбук на зарядке. Также сообщалось, почему нельзя носить смартфон в кармане.