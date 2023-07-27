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Стоит ли часто перезагружать смартфон: плюсы и минусы

27 июля 2023 17:27
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Стоит ли часто перезагружать смартфон
Смартфон нужно перезагружать хотя бы раз в неделю, чтобы он обновил службы и "освежил" память. Фото: androidinsider
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Специалисты советуют смартфоны время от времени перезагружать. Так вы удалите ненужные файлы и перезапишите оперативку.

Каковы нюансы процесса и насколько часто нужно делать рестарт смартфона, сообщили эксперты iTechua.

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Плюсы

  • автоматически отключаются все активные приложения;
  • устройство сможет заново перенастроить свои параметры и процессы, что является небольшой профилактика против ошибок;
  • очистка оперативной памяти;
  • при перезапуске происходит установка некоторых новых продуктов и обновлений.

Минусы

  • может вызвать сбой в работе активного приложения или процесса;
  • при новой активации системы будет израсходован заряд энергии, а запуск всех процессов потребует нескольких минут;
  • много неполадок можно уладить, используя специальные родные или встроенные приложения для очистки кэша и оперативной памяти.

Когда нужно перезагружать смартфон

  • если устройство начало работать хуже, медленнее и выдавать ошибки;
  • некоторые производители рекомендуют перезагружать смартфон хотя бы раз в неделю, чтобы он обновил службы и освежил память.

Лучше не использовать кнопку "Перезагрузка". Просто выключите устройство, оставьте его в покое на 5-10 минут, а затем включите.

Раньше мы писали, следует ли постоянно держать ноутбук на зарядке. Также сообщалось, почему нельзя носить смартфон в кармане.

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