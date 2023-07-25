Складний вибір: чи варто постійно тримати ноутбук на зарядці
25 липня 2023 20:40
Повне розрядження акумулятора ноутбука призведе до його пошкодження. Фото: pexels
Коли ми користуємося ноутбуком вдома, то майже завжди тримаємо його увімкненим у розетку. Але наскільки це безпечно для пристрою?
Про це написали експерти iTechua.
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Аргументи за постійну зарядку
В ноутбуках використовується два основних типи батарей: літій-іонні та літій-полімерні, які фактично функціонують практично однаково.
- Коли заряд батарей досягає 100%, воно припиняється, поки напруга не впаде нижче певного рівня.
- Якщо дозволити батареї повністю розрядитися протягом тривалого часу, вона може перейти в стан глибокого розряду, так що ви ніколи не зможете зарядити її знову.
Аргументи проти постійної зарядки
- Кожен акумулятор має кінцеву кількість циклів зарядки та розрядки.
- Що вищий рівень заряду, то коротший термін служби батареї.
- Температура понад 30 градусів Цельсія може завдати пристрою непоправної шкоди.
- Microsoft заявляє, що постійне заряджання батареї до 100% може призвести до її прискореного руйнування.
- Apple рекомендувала не залишати ноутбук постійно ввімкненим у розетку.
Новий захист батарей
- У macOS з’явилася функція, яка заряджає MacBook на 80%, коли ви тримаєте його ввімкненим у розетку, і поповнює залишок заряду лише тоді, коли вважає за необхідне.
- У Windows 11 також є функція інтелектуального заряджання, хоча кожен виробник ноутбуків сам вирішує, чи буде вона реалізована.
Компромісне рішення для ноутбука
- Використовуйте ноутбук через день по черзі або підключеним від мережі, або живленим від власного акумулятора.
- Головне слідкуйте, щоб батарея не перегрівалася.
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