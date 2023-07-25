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Складний вибір: чи варто постійно тримати ноутбук на зарядці

25 липня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Чи варто постійно тримати ноутбук на зарядці
Повне розрядження акумулятора ноутбука призведе до його пошкодження. Фото: pexels
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Коли ми користуємося ноутбуком вдома, то майже завжди тримаємо його увімкненим у розетку. Але наскільки це безпечно для пристрою?

Про це написали експерти iTechua.

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Аргументи за постійну зарядку

В ноутбуках використовується два основних типи батарей: літій-іонні та літій-полімерні, які фактично функціонують практично однаково.

  • Коли заряд батарей досягає 100%, воно припиняється, поки напруга не впаде нижче певного рівня.
  • Якщо дозволити батареї повністю розрядитися протягом тривалого часу, вона може перейти в стан глибокого розряду, так що ви ніколи не зможете зарядити її знову.

Аргументи проти постійної зарядки

  • Кожен акумулятор має кінцеву кількість циклів зарядки та розрядки.
  • Що вищий рівень заряду, то коротший термін служби батареї.
  • Температура понад 30 градусів Цельсія може завдати пристрою непоправної шкоди.
  • Microsoft заявляє, що постійне заряджання батареї до 100% може призвести до її прискореного руйнування.
  • Apple рекомендувала не залишати ноутбук постійно ввімкненим у розетку.

Новий захист батарей

  • У macOS з’явилася функція, яка заряджає MacBook на 80%, коли ви тримаєте його ввімкненим у розетку, і поповнює залишок заряду лише тоді, коли вважає за необхідне.
  • У Windows 11 також є функція інтелектуального заряджання, хоча кожен виробник ноутбуків сам вирішує, чи буде вона реалізована.

Компромісне рішення для ноутбука

  • Використовуйте ноутбук через день по черзі або підключеним від мережі, або живленим від власного акумулятора.
  • Головне слідкуйте, щоб батарея не перегрівалася.

Раніше ми писали про застосунки, які треба вимкнути, щоб не розряджати батарею смартфона. Також ми публікували ТОП-5 iPad, які варто купувати у 2023 році.

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