Чи варто постійно тримати ноутбук на зарядці

Повне розрядження акумулятора ноутбука призведе до його пошкодження. Фото: pexels

Коли ми користуємося ноутбуком вдома, то майже завжди тримаємо його увімкненим у розетку. Але наскільки це безпечно для пристрою?

Про це написали експерти iTechua.

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Аргументи за постійну зарядку

В ноутбуках використовується два основних типи батарей: літій-іонні та літій-полімерні, які фактично функціонують практично однаково.

Коли заряд батарей досягає 100%, воно припиняється, поки напруга не впаде нижче певного рівня.

Якщо дозволити батареї повністю розрядитися протягом тривалого часу, вона може перейти в стан глибокого розряду, так що ви ніколи не зможете зарядити її знову.

Аргументи проти постійної зарядки

Кожен акумулятор має кінцеву кількість циклів зарядки та розрядки.

Що вищий рівень заряду, то коротший термін служби батареї.

Температура понад 30 градусів Цельсія може завдати пристрою непоправної шкоди.

Microsoft заявляє, що постійне заряджання батареї до 100% може призвести до її прискореного руйнування.

Apple рекомендувала не залишати ноутбук постійно ввімкненим у розетку.

Новий захист батарей

У macOS з’явилася функція, яка заряджає MacBook на 80%, коли ви тримаєте його ввімкненим у розетку, і поповнює залишок заряду лише тоді, коли вважає за необхідне.

У Windows 11 також є функція інтелектуального заряджання, хоча кожен виробник ноутбуків сам вирішує, чи буде вона реалізована.

Компромісне рішення для ноутбука

Використовуйте ноутбук через день по черзі або підключеним від мережі, або живленим від власного акумулятора.

Головне слідкуйте, щоб батарея не перегрівалася.

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