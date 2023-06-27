ТОП 5 чехлов для смартфонов с полезными функциями

Чехлы для смартфонов с полезными функциями: ТОП 5 в 2023 году
Главная причина приобретения чехлов для смартфонов – обеспечение долговременной работы устройства при любых условиях. Но современные чехлы также имеют множество дополнительных функций, которые следует рассмотреть.
Эксперты Pocketnow советуют присмотреться к чехлам, которые не только надежно защищающим смартфоны. Речь идет о футлярах с дополнительной скобой, выполняющую роль подставки; с системами, которые могут добавлять эффекты фотографиям и т.п.
I-Blason Cosmo Series (iPhone 14 Pro)
Имеет встроенный защитный экран, что обезопасит устройство от падения с высоты 3-х метров. Он защищает от царапин и падений, имеет поднятые края для защиты экрана и камеры.
Цена: 40 долл. на Amazon
SUPCASE Unicorn Beetle Pro (Z Fold 4)
Корпус чехла один из самых лучших на рынке – прошел испытание на падение с высоты 6 метров. Оснащен защитным экраном. Имеет точные вырезы, встроенный держатель S Pen и подставку.
Цена: 80 долл. на Amazon
OtterBox Defender (iPhone 14 Pro)
Многокомпонентный чехол, имеющий стандартную военную конструкцию и даже работающий с зарядными устройствами MagSafe, несмотря на то, что в корпусе нет магнитов. На корпусе чехла есть крышки портов для защиты устройства от пыли.
Цена: от 46 долл. на Amazon
OtterBox Defender (Pixel 7 Pro)
Изготовлен на 50% из переработанного пластика. Протестирован и сертифицирован в соответствии с рейтингом MIL-STD-810G, обещающим защиту от падений, который в четыре раза превышает военный рейтинг.
Цена: от 26 долл. на Amazon
Moment (iPhone 14 Pro)
Поликарбонатный чехол с поддержкой MagSafe и конструкцией матрицы камер, совместимой с новой крепью Moment Drop-in Lens и фильтрами, которые могут повысить уровень фотографий на iPhone.
Цена: от 30 долл. на Amazon
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