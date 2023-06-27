ТОП 5 чехлов для смартфонов с полезными функциями

Современные чехлы обладают дополнительными функциями, кроме защиты смартфона. Фото: androidauthority.com

Главная причина приобретения чехлов для смартфонов – обеспечение долговременной работы устройства при любых условиях. Но современные чехлы также имеют множество дополнительных функций, которые следует рассмотреть.

Эксперты Pocketnow советуют присмотреться к чехлам, которые не только надежно защищающим смартфоны. Речь идет о футлярах с дополнительной скобой, выполняющую роль подставки; с системами, которые могут добавлять эффекты фотографиям и т.п.

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I-Blason Cosmo Series (iPhone 14 Pro)

Фото: Pocketnow

Имеет встроенный защитный экран, что обезопасит устройство от падения с высоты 3-х метров. Он защищает от царапин и падений, имеет поднятые края для защиты экрана и камеры.

Цена: 40 долл. на Amazon

SUPCASE Unicorn Beetle Pro (Z Fold 4)

Фото: Pocketnow

Корпус чехла один из самых лучших на рынке – прошел испытание на падение с высоты 6 метров. Оснащен защитным экраном. Имеет точные вырезы, встроенный держатель S Pen и подставку.

Цена: 80 долл. на Amazon

OtterBox Defender (iPhone 14 Pro)

Фото: Pocketnow

Многокомпонентный чехол, имеющий стандартную военную конструкцию и даже работающий с зарядными устройствами MagSafe, несмотря на то, что в корпусе нет магнитов. На корпусе чехла есть крышки портов для защиты устройства от пыли.

Цена: от 46 долл. на Amazon

OtterBox Defender (Pixel 7 Pro)

Фото: Pocketnow

Изготовлен на 50% из переработанного пластика. Протестирован и сертифицирован в соответствии с рейтингом MIL-STD-810G, обещающим защиту от падений, который в четыре раза превышает военный рейтинг.

Цена: от 26 долл. на Amazon

Moment (iPhone 14 Pro)

Фото: Pocketnow

Поликарбонатный чехол с поддержкой MagSafe и конструкцией матрицы камер, совместимой с новой крепью Moment Drop-in Lens и фильтрами, которые могут повысить уровень фотографий на iPhone.

Цена: от 30 долл. на Amazon

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