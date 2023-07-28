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Чому не працює смартфон: чотири головні причини

28 липня 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Чому не працює смартфон: чотири головні причини
Причиною неполадок у роботі смартфона можуть бути елементарні пил і бруд. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На смартфоні не працюють мікрофон та динаміки, не підключаються Wi-Fi та GPS, не відповідають камера та ліхтарик. Коли окремі функції пристрою починають погано працювати, це може відбуватися як через проблеми на програмному та апаратному рівні, так і через банальний бруд.

Як повернути телефон до тями повідомили фахівці iTechua.

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Програмний рівень

  • Помилки програмного забезпечення трапляються. Інколи зависають служби, які відповідають за той чи інший функціонал. Ця проблема усувається шляхом перезавантаження смартфона.
  • Інколи функція не спрацьовує в застосунку, тому що проблема полягає в самому застосунку.
  • Шкодять вірусні програми. Тому обов'язково перевірте смартфон антивірусом.

Апаратний рівень

  • В такому разі єдиним варіантом розв'язання проблеми є сервісний центр. Наприклад, якщо Wi-Fi часто втрачає зв’язок, ймовірно, необхідно замінити блок бездротового зв’язку.

Акумулятор

  • Часто пристрій або його окремі функції перестають працювати, тому що батарея не дає смартфону достатньо енергії.
  • Якщо батарея погано тримає заряд, то камера або ліхтарик можуть просто не вмикатися.
  • Варто замінити батарею або, навіть, весь смартфон.

Механічні пошкодження

  • Коли в отвори мікрофона та динаміка підпадає бруд, то вони перестають нормально працювати.
  • Якщо в камеру потрапляє волога, вона теж перестає нормально працювати.
  • Варто звернутися в сервіс обслуговування на професійну чистку пристрою.

Раніше ми писали, як змусити смартфон працювати набагато швидше. Також ми повідомляли, чи потрібно вимикати телефон під час зарядки.

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