Чому не працює смартфон: чотири головні причини

Причиною неполадок у роботі смартфона можуть бути елементарні пил і бруд. Фото: freepik

На смартфоні не працюють мікрофон та динаміки, не підключаються Wi-Fi та GPS, не відповідають камера та ліхтарик. Коли окремі функції пристрою починають погано працювати, це може відбуватися як через проблеми на програмному та апаратному рівні, так і через банальний бруд.

Як повернути телефон до тями повідомили фахівці iTechua.

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Програмний рівень

Помилки програмного забезпечення трапляються. Інколи зависають служби, які відповідають за той чи інший функціонал. Ця проблема усувається шляхом перезавантаження смартфона.

Інколи функція не спрацьовує в застосунку, тому що проблема полягає в самому застосунку.

Шкодять вірусні програми. Тому обов'язково перевірте смартфон антивірусом.

Апаратний рівень

В такому разі єдиним варіантом розв'язання проблеми є сервісний центр. Наприклад, якщо Wi-Fi часто втрачає зв’язок, ймовірно, необхідно замінити блок бездротового зв’язку.

Акумулятор

Часто пристрій або його окремі функції перестають працювати, тому що батарея не дає смартфону достатньо енергії.

Якщо батарея погано тримає заряд, то камера або ліхтарик можуть просто не вмикатися.

Варто замінити батарею або, навіть, весь смартфон.

Механічні пошкодження

Коли в отвори мікрофона та динаміка підпадає бруд, то вони перестають нормально працювати.

Якщо в камеру потрапляє волога, вона теж перестає нормально працювати.

Варто звернутися в сервіс обслуговування на професійну чистку пристрою.

Раніше ми писали, як змусити смартфон працювати набагато швидше. Також ми повідомляли, чи потрібно вимикати телефон під час зарядки.