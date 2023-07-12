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Как заставить смартфон работать гораздо быстрее: 5 простых советов

12 июля 2023 20:10
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как заставить смартфон работать гораздо быстрее
Очень часто смартфон притормаживает исключительно из-за действий его владельца. Фото: pixabay
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Если ваш смартфон слишком часто тормозит и зависает, не паникуйте и не спешите нести его в мастерскую. Возможно, проблема не в поломке, а только в неправильном использовании устройства.

Эксперты Itechua собрали пять простых советов, как ускорить ваш смартфон.

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1. Выключать Wi-Fi

Многие никогда не отключают поиск сетей Wi-Fi. Но постоянно включенный Wi-Fi повышает нагрузку на смартфон и его батарею. Особенно тогда, когда нет нормального сигнала.

2. Чистить память

Всегда должны оставаться свободными минимум 500 мегабайт внутренней памяти смартфона. Поэтому периодически удаляйте ненужные файлы, очищайте кэш приложений. Мессенджеры хранят слишком много лишней информации, прежде всего, фото и видео.

3. Проверять устройство на вирусы

Серьезно замедляют работу смартфона вредоносные программы. Используйте проверенные антивирусы.

4. Включить оптимизацию

Она есть во многих смартфонах. Если такая функция на вашем не встроена, можно установить аналогичное приложение.

5. Правильные приложения

Не устанавливайте приложения, которыми вы не будете пользоваться, — они только занимают место. Избегайте приложений с большим количеством рекламы и анимации. Процессор и батарея будут вам благодарны за это.

Раньше мы писали, полезно ли оставлять смартфон заряжать на ночь.

Также сообщали главные признаки, когда следует менять аккумулятор в iPhone.

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