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Почему не работает смартфон: четыре главные причины

28 июля 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Почему не работает смартфон: четыре главные причины
Причиной неполадок в работе смартфона могут быть элементарные грязь и пыль. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На смартфоне не работает микрофон и динамики, не подключаются Wi-Fi и GPS, не отвечают камера и фонарик. Когда некоторые функции устройства начинают плохо работать, это может происходить как из-за проблем на программном и аппаратном уровне, так и из-за банальной грязь.

Как вернуть телефон в сознание сообщили специалисты iTechua.

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Программный уровень

  • Ошибки программного обеспечения случаются. Иногда зависают службы, отвечающие за тот или иной функционал. Эта проблема устраняется путем перезагрузки смартфона.
  • Иногда функция не работает в приложении, так как проблема заключается в самом приложении.
  • Вредят вирусные программы. Поэтому обязательно проверьте смартфон антивирусом.

Аппаратный уровень

  • В этом случае единственным вариантом решения проблемы является сервисный центр. К примеру, если Wi-Fi часто теряет связь, вероятно, необходимо заменить блок беспроводной связи.

Аккумулятор

  • Часто устройство или его отдельные функции перестают работать, так как батарея не дает смартфону достаточно энергии.
  • Если батарея плохо держит заряд, камера или фонарик могут просто не включаться.
  • Стоит заменить батарею или даже весь смартфон.

Механические повреждения

  • Когда в отверстия микрофона и динамика подпадает грязь, они перестают нормально работать.
  • Если в камеру попадает влага, она тоже перестает нормально работать.
  • Следует обратиться в сервис обслуживания на профессиональную чистку устройства.

Ранее мы писали, как заставить смартфон работать гораздо быстрее. Также мы сообщали, нужно ли выключать телефон во время зарядки.

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