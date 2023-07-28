Почему не работает смартфон: четыре главные причины

Причиной неполадок в работе смартфона могут быть элементарные грязь и пыль. Фото: freepik

На смартфоне не работает микрофон и динамики, не подключаются Wi-Fi и GPS, не отвечают камера и фонарик. Когда некоторые функции устройства начинают плохо работать, это может происходить как из-за проблем на программном и аппаратном уровне, так и из-за банальной грязь.

Как вернуть телефон в сознание сообщили специалисты iTechua.

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Программный уровень

Ошибки программного обеспечения случаются. Иногда зависают службы, отвечающие за тот или иной функционал. Эта проблема устраняется путем перезагрузки смартфона.

Иногда функция не работает в приложении, так как проблема заключается в самом приложении.

Вредят вирусные программы. Поэтому обязательно проверьте смартфон антивирусом.

Аппаратный уровень

В этом случае единственным вариантом решения проблемы является сервисный центр. К примеру, если Wi-Fi часто теряет связь, вероятно, необходимо заменить блок беспроводной связи.

Аккумулятор

Часто устройство или его отдельные функции перестают работать, так как батарея не дает смартфону достаточно энергии.

Если батарея плохо держит заряд, камера или фонарик могут просто не включаться.

Стоит заменить батарею или даже весь смартфон.

Механические повреждения

Когда в отверстия микрофона и динамика подпадает грязь, они перестают нормально работать.

Если в камеру попадает влага, она тоже перестает нормально работать.

Следует обратиться в сервис обслуживания на профессиональную чистку устройства.

Ранее мы писали, как заставить смартфон работать гораздо быстрее. Также мы сообщали, нужно ли выключать телефон во время зарядки.