Почему не работает смартфон: четыре главные причины
28 июля 2023 19:25
Причиной неполадок в работе смартфона могут быть элементарные грязь и пыль. Фото: freepik
На смартфоне не работает микрофон и динамики, не подключаются Wi-Fi и GPS, не отвечают камера и фонарик. Когда некоторые функции устройства начинают плохо работать, это может происходить как из-за проблем на программном и аппаратном уровне, так и из-за банальной грязь.
Как вернуть телефон в сознание сообщили специалисты iTechua.
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Программный уровень
- Ошибки программного обеспечения случаются. Иногда зависают службы, отвечающие за тот или иной функционал. Эта проблема устраняется путем перезагрузки смартфона.
- Иногда функция не работает в приложении, так как проблема заключается в самом приложении.
- Вредят вирусные программы. Поэтому обязательно проверьте смартфон антивирусом.
Аппаратный уровень
- В этом случае единственным вариантом решения проблемы является сервисный центр. К примеру, если Wi-Fi часто теряет связь, вероятно, необходимо заменить блок беспроводной связи.
Аккумулятор
- Часто устройство или его отдельные функции перестают работать, так как батарея не дает смартфону достаточно энергии.
- Если батарея плохо держит заряд, камера или фонарик могут просто не включаться.
- Стоит заменить батарею или даже весь смартфон.
Механические повреждения
- Когда в отверстия микрофона и динамика подпадает грязь, они перестают нормально работать.
- Если в камеру попадает влага, она тоже перестает нормально работать.
- Следует обратиться в сервис обслуживания на профессиональную чистку устройства.
Ранее мы писали, как заставить смартфон работать гораздо быстрее. Также мы сообщали, нужно ли выключать телефон во время зарядки.