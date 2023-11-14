Чотири прості дії, які значно прискорять роботу смартфона

Якщо смартфон почав працювати надто повільно, розв'язати цю проблему переважно нескладно. Фото: freepik

Робота смартфона може гальмуватися переважно через завантаження небажаних додатків на пристрій. Що треба зробити для пришвидшення роботи пристрою.

Про це повідомив ITechua.

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1. Позбудьтеся непотрібних програм

Насправді на смартфоні знаходиться купа програм, якими власники девайсів ніколи не користуються. Щоб видалити непотрібну програму, відкрийте її на головному екрані смартфона та натисніть кнопку "Видалити".

2. Вимкніть автоматичне оновлення програм

У настройках телефона перейдіть до розділу "Програми". Оберіть програму, яку потрібно вимкнути, і натисніть кнопку "Автооновлення".

3. Очистіть пам’ять смартфона

Відкрийте налаштування смартфона, перейдіть до розділу "Сховище". Там можна переглянути список програм, які займають найбільше місця, та видалити непотрібні файли.

4. Перевірте пристрій на наявність вірусів

Віруси можуть уповільнювати роботу смартфона. Щоб перевірити пристрій на наявність вірусів, використовуйте антивірусне програмне забезпечення, про яке ми писали раніше.

Також ми повідомляли, як дізнатися, що ваш телефон прослуховується.