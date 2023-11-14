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Четыре простых действия, которые значительно ускорят работу смартфона

14 ноября 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Четыре простых действия, которые значительно ускорят работу смартфона
Если смартфон начал работать слишком медленно, решить эту проблему в основном несложно. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Работа смартфона может тормозиться преимущественно из-за загрузки нежелательных приложений на устройство. Что нужно сделать для ускорения работы устройства?

Об этом сообщил ITechua.

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1. Избавьтесь от ненужных программ

На самом деле на смартфоне находится куча программ, которыми владельцы девайсов никогда не пользуются. Чтобы удалить ненужную программу, откройте ее на главном экране смартфона и нажмите кнопку "Удалить".

2. Отключите автоматическое обновление программ

В настройках телефона зайдите раздел "Программы". Выберите программу, которую необходимо отключить, и нажмите кнопку "Автообновление".

3. Очистите память смартфона

Откройте настройки смартфона, перейдите в раздел "Хранилище". Там можно просмотреть список приложений, занимающих наибольшее место, и удалить ненужные файлы.

4. Проверьте устройство на наличие вирусов

Вирусы могут замедлять работу смартфона. Чтобы проверить наличие вирусов, используйте антивирусное программное обеспечение, о котором мы писали ранее.

Также мы сообщали, как узнать, что телефон прослушивается.

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