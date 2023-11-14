Четыре простых действия, которые значительно ускорят работу смартфона
Работа смартфона может тормозиться преимущественно из-за загрузки нежелательных приложений на устройство. Что нужно сделать для ускорения работы устройства?
Об этом сообщил ITechua.
1. Избавьтесь от ненужных программ
На самом деле на смартфоне находится куча программ, которыми владельцы девайсов никогда не пользуются. Чтобы удалить ненужную программу, откройте ее на главном экране смартфона и нажмите кнопку "Удалить".
2. Отключите автоматическое обновление программ
В настройках телефона зайдите раздел "Программы". Выберите программу, которую необходимо отключить, и нажмите кнопку "Автообновление".
3. Очистите память смартфона
Откройте настройки смартфона, перейдите в раздел "Хранилище". Там можно просмотреть список приложений, занимающих наибольшее место, и удалить ненужные файлы.
4. Проверьте устройство на наличие вирусов
Вирусы могут замедлять работу смартфона. Чтобы проверить наличие вирусов, используйте антивирусное программное обеспечение, о котором мы писали ранее.
Также мы сообщали, как узнать, что телефон прослушивается.
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