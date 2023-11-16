Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Чотири способи значно подовжити термін служби смартфона arrow

Чотири способи значно подовжити термін служби смартфона

16 листопада 2023 17:30
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Лайфхаки: чотири способи значно подовжити термін служби смартфона
Основні правила догляду за смартфоном схожі на способи обслуговування комп'ютера. Фото: pixabay
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Більшість сучасних смартфонів здатні служити довго, якщо їхні власники не забувають про кілька простих процедур. Дотримуватися правил зарядки смартфона, чистити кеш, оновлювати ОС тощо.

Про це повідомив ITechua.

Читайте також:

1. Періодично вимикайте смартфон

Телефон слід хоча б раз на тиждень повністю вимикати на кількох хвилин, а краще -- годин. Вимкнення пристрою звільняє системні ресурси, зайняті різними додатками та процесами.  Так само як це відбувається у комп'ютерах.

2. Не розряджайте телефон повністю

Заряджати акумулятор смартфона потрібно, коли вона батарея розряджена до 25%. Якщо допускати нижчі значення, це може нашкодити здатності пристрою отримувати енергію та тримати заряд. Для забезпечення повної працездатності акумулятора, фахівці рекомендують заряджати пристрій не за повного виснаження батареї.

3. Регулярно чистіть кеш

Періодично потрібно видаляти кеш непотрібних додатків, фото, відео, документів та месенджерів, які ви часто використовуєте — Telegram, Viber тощо. Це підвищить продуктивність телефону, адже зменшить навантаження на процесор та оперативну пам’ять. Рекомендується також вимикати небажані push-повідомлення та постійну геолокацію.

4. Встановлюйте оновлення операційної системи

Оновлення не лише виправляють помилки та усувають вразливості, вони можуть запропонувати нові способи покращення керування живленням та продуктивності акумулятора. Щоб не пропускати оновлень, налаштуйте на смартфоні автооновлення.

Раніше ми писали, чи потрібна захисна плівка на екрані смартфона. Також повідомляли, як користуватися смартфоном, щоб він пережив холод.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі