Лайфхаки: чотири способи значно подовжити термін служби смартфона

Основні правила догляду за смартфоном схожі на способи обслуговування комп'ютера. Фото: pixabay

Більшість сучасних смартфонів здатні служити довго, якщо їхні власники не забувають про кілька простих процедур. Дотримуватися правил зарядки смартфона, чистити кеш, оновлювати ОС тощо.

Про це повідомив ITechua.

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1. Періодично вимикайте смартфон

Телефон слід хоча б раз на тиждень повністю вимикати на кількох хвилин, а краще -- годин. Вимкнення пристрою звільняє системні ресурси, зайняті різними додатками та процесами. Так само як це відбувається у комп'ютерах.

2. Не розряджайте телефон повністю

Заряджати акумулятор смартфона потрібно, коли вона батарея розряджена до 25%. Якщо допускати нижчі значення, це може нашкодити здатності пристрою отримувати енергію та тримати заряд. Для забезпечення повної працездатності акумулятора, фахівці рекомендують заряджати пристрій не за повного виснаження батареї.

3. Регулярно чистіть кеш

Періодично потрібно видаляти кеш непотрібних додатків, фото, відео, документів та месенджерів, які ви часто використовуєте — Telegram, Viber тощо. Це підвищить продуктивність телефону, адже зменшить навантаження на процесор та оперативну пам’ять. Рекомендується також вимикати небажані push-повідомлення та постійну геолокацію.

4. Встановлюйте оновлення операційної системи

Оновлення не лише виправляють помилки та усувають вразливості, вони можуть запропонувати нові способи покращення керування живленням та продуктивності акумулятора. Щоб не пропускати оновлень, налаштуйте на смартфоні автооновлення.

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