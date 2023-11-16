Лайфхаки: четыре способа значительно продлить срок службы смартфона

Четыре способа значительно продлить срок службы смартфона
Большинство современных смартфонов способны служить долго, если их владельцы не забывают о нескольких простых процедурах. Соблюдайте правила зарядки смартфона, чистите кэш, обновляйте ОС и т.д.
Об этом сообщил ITechua.
1. Периодически выключайте смартфон
Телефон следует хотя бы раз в неделю полностью выключать на несколько минут, а лучше — часов. Выключение устройства освобождает системные ресурсы, занятые разными приложениями и процессами. Так же, как это происходит в компьютерах.
2. Не разряжайте телефон полностью
Заряжать аккумулятор смартфона нужно, когда батарея разряжена до 25%. Если допускать более низкие значения, это может повредить способности устройства получать энергию и держать заряд. Для обеспечения полной работоспособности аккумулятора специалисты рекомендуют заряжать устройство не при полном истощении батареи.
3. Регулярно чистите кэш
Периодически нужно удалять кэш ненужных приложений, фотографий, видео, документов и мессенджеров, которые вы часто используете — Telegram, Viber и т.д. Это повысит производительность телефона, ведь уменьшит нагрузку на процессор и оперативную память. Рекомендуется также отключить нежелательные push-сообщения и постоянную геолокацию.
4. Установите обновление операционной системы
Обновления не только исправляют ошибки и устраняют уязвимость, они могут предложить новые способы улучшения управления питанием и производительности аккумулятора. Чтобы не пропускать обновления, настройте на смартфоне автообновление.
Ранее мы писали, нужна ли защитная пленка на экране смартфона. Также сообщалось, как пользоваться смартфоном, чтобы он пережил холод.
Читайте Новини.LIVE!