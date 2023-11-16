Лайфхаки: четыре способа значительно продлить срок службы смартфона

Основные правила ухода за смартфоном похожи на способы обслуживания компьютера. Фото: pixabay

Большинство современных смартфонов способны служить долго, если их владельцы не забывают о нескольких простых процедурах. Соблюдайте правила зарядки смартфона, чистите кэш, обновляйте ОС и т.д.

Об этом сообщил ITechua.

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1. Периодически выключайте смартфон

Телефон следует хотя бы раз в неделю полностью выключать на несколько минут, а лучше — часов. Выключение устройства освобождает системные ресурсы, занятые разными приложениями и процессами. Так же, как это происходит в компьютерах.

2. Не разряжайте телефон полностью

Заряжать аккумулятор смартфона нужно, когда батарея разряжена до 25%. Если допускать более низкие значения, это может повредить способности устройства получать энергию и держать заряд. Для обеспечения полной работоспособности аккумулятора специалисты рекомендуют заряжать устройство не при полном истощении батареи.

3. Регулярно чистите кэш

Периодически нужно удалять кэш ненужных приложений, фотографий, видео, документов и мессенджеров, которые вы часто используете — Telegram, Viber и т.д. Это повысит производительность телефона, ведь уменьшит нагрузку на процессор и оперативную память. Рекомендуется также отключить нежелательные push-сообщения и постоянную геолокацию.

4. Установите обновление операционной системы

Обновления не только исправляют ошибки и устраняют уязвимость, они могут предложить новые способы улучшения управления питанием и производительности аккумулятора. Чтобы не пропускать обновления, настройте на смартфоне автообновление.

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