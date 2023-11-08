Захисна плівка на екрані смартфона — потрібна, чи ні
8 листопада 2023 17:45
Раніше екрани смартфонів розбивалися при найменшому падінні, тому потребували захисту. Фото: ctrs.com.ua
Сучасне покриття дисплеїв смартфонів значно міцніше, ніж у попередників кілька років тому. То чи є сенс сьогодні витрачатися на додатковий захист гаджетів?
Про це написав Апостроф.
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6 аргументів "за"
- Захист гарантовано врятує від пошкоджень, особливо від подряпин.
- Покриття захистить смартфон від подряпин та тріщин на дисплеї.
- Не затасканий зовнішній вигляд телефона з покриттям підвищить ціну при перепродажі гаджета.
- Не потрібно витрачати додаткові кошти на заміну розбитого екрана.
- З плівкою дисплей буде менше відблискувати на сонці.
- Плівка може мати матовий ефект, що захистить власника смартфона від підглядання.
4 аргументи "проти"
- Плівка псує зовнішній вигляд гаджета, він не виглядає топовим.
- Чутливість сенсорного дисплея знижується, він повільніше відгукується на команди.
- По краях покриття може накопичитися пил, згодом палець може зачіпати куточки і плівка відшаровуватиметься, заважаючи нормальному використанню гаджета.
- Не тішать райдужні розводи у тому місці, де на самому захисті з'являються подряпини.
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