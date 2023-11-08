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Захисна плівка на екрані смартфона — потрібна, чи ні

8 листопада 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Захисна плівка на екрані смартфона — потрібна, чи ні
Раніше екрани смартфонів розбивалися при найменшому падінні, тому потребували захисту. Фото: ctrs.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сучасне покриття дисплеїв смартфонів значно міцніше, ніж у попередників кілька років тому. То чи є сенс сьогодні витрачатися на додатковий захист гаджетів?

Про це написав Апостроф.

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6 аргументів "за"

  1. Захист гарантовано врятує від пошкоджень, особливо від подряпин.
  2. Покриття захистить смартфон від подряпин та тріщин на дисплеї.
  3. Не затасканий зовнішній вигляд телефона з покриттям підвищить ціну при перепродажі гаджета.
  4. Не потрібно витрачати додаткові кошти на заміну розбитого екрана.
  5. З плівкою дисплей буде менше відблискувати на сонці.
  6. Плівка може мати матовий ефект, що захистить власника смартфона від підглядання.

4 аргументи "проти"

  1. Плівка псує зовнішній вигляд гаджета, він не виглядає топовим.
  2. Чутливість сенсорного дисплея знижується, він повільніше відгукується на команди.
  3. По краях покриття може накопичитися пил, згодом палець може зачіпати куточки і плівка відшаровуватиметься, заважаючи нормальному використанню гаджета.
  4. Не тішать райдужні розводи у тому місці, де на самому захисті з'являються подряпини.

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