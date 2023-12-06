OnePlus 12: чим вразив топовий смартфон Android наприкінці 2023 року

Користувачам на глобальному ринку доведеться чекати OnePlus 12 до кінця січня 2024 року. Фото: OnePlus

На спеціальному заході в Китаї було представлено OnePlus 12 — телефон, що отримав безліч найкращих характеристик на сьогодні. Смартфон працює на новітньому чипі Snapdragon 8 Gen 3, має до 24 ГБ оперативки, до 1 ТБ накопичувача та захищений за стандартом IP65.

Про це повідомив GSMarena.

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Екран

Виготовлений в Англії, вигнутий 6,82-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей має роздільну здатність 1440 x 3168 пікселів та адаптивну частоту оновлення до 120 Гц.

Пікова яскравість до 4500 ніт для HDR-контенту або 1600 ніт при звичайному використанні.

OnePlus також може похвалитися ШІМ-регулюванням яскравості з частотою 2160 Гц і найкращою у своєму класі фільтрацією синього світла.

Камери Hasselblad

Основна 50 МП з двошаровим сенсором Sony Lytia 808.

70-мм телемодуль 64 МП з 3х оптичним зумом та 6х збільшенням без втрат за допомогою вбудованого в сенсор зуму.

Еквівалентна 14 мм надширококутна 48 МП камера з сенсором IMX581.

Батарея та зарядка

Двоелементний акумулятор місткістю 5400 мАг є найбільшим на сьогодні в телефонах OnePlus. Смартфон підтримує бездротову зарядку до 50 Вт, зворотну бездротову зарядку 10 Вт та дротову зарядку до 100 Вт.

Зв'язок

Флагман підтримує найновіші стандарти зв'язку Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Оснащений ІЧ-бластером та роз'ємом USB Type-C 3.2 для швидшої дротової передачі даних.

OnePlus 12 доступний у чорному, смарагдово-зеленому та білому кольорах. Фото: OnePlus

Ціни на OnePlus 12

12 ГБ/256 ГБ — 607 доларів;

16 ГБ/512 ГБ — 677 доларів;

16 ГБ/1 ТБ — 748 доларів;

24 ГБ/1 ТБ — 818 доларів.

Можливо, на глобальному ринку OnePlus 12 доведеться зачекати до кінця січня 2024 року, адже компанія ще не підтвердила офіційну дату міжнародного запуску.

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