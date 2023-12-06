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Дебютував OnePlus 12 — чим вразив топовий смартфон Android наприкінці 2023 року

6 грудня 2023 11:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus 12: чим вразив топовий смартфон Android наприкінці 2023 року
Користувачам на глобальному ринку доведеться чекати OnePlus 12 до кінця січня 2024 року. Фото: OnePlus
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На спеціальному заході в Китаї було представлено OnePlus 12 — телефон, що отримав безліч найкращих характеристик на сьогодні. Смартфон працює на новітньому чипі Snapdragon 8 Gen 3, має до 24 ГБ оперативки, до 1 ТБ накопичувача та захищений за стандартом IP65.

Про це повідомив GSMarena.

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OnePlus 12 працює під управлінням операційної системи ColorOS 14.0 на базі Android 14 в Китаї, яка, ймовірно, буде доступна на міжнародних ринках під назвою OxygenOS 14.

Екран

Виготовлений в Англії, вигнутий 6,82-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей має роздільну здатність 1440 x 3168 пікселів та адаптивну частоту оновлення до 120 Гц.

Пікова яскравість до 4500 ніт для HDR-контенту або 1600 ніт при звичайному використанні.

OnePlus також може похвалитися ШІМ-регулюванням яскравості з частотою 2160 Гц і найкращою у своєму класі фільтрацією синього світла.

Камери Hasselblad

  • Основна 50 МП з двошаровим сенсором Sony Lytia 808.
  • 70-мм телемодуль 64 МП з 3х оптичним зумом та 6х збільшенням без втрат за допомогою вбудованого в сенсор зуму.
  • Еквівалентна 14 мм надширококутна 48 МП камера з сенсором IMX581.

Батарея та зарядка

Двоелементний акумулятор місткістю 5400 мАг є найбільшим на сьогодні в телефонах OnePlus. Смартфон підтримує бездротову зарядку до 50 Вт, зворотну бездротову зарядку 10 Вт та дротову зарядку до 100 Вт.

Зв'язок

Флагман підтримує найновіші стандарти зв'язку Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Оснащений ІЧ-бластером та роз'ємом USB Type-C 3.2 для швидшої дротової передачі даних.

OnePlus 12 доступний у чорному, смарагдово-зеленому та білому кольорах. Фото: OnePlus

Ціни на OnePlus 12

  • 12 ГБ/256 ГБ — 607 доларів;
  • 16 ГБ/512 ГБ — 677 доларів;
  • 16 ГБ/1 ТБ — 748 доларів;
  • 24 ГБ/1 ТБ — 818 доларів.

Можливо, на глобальному ринку OnePlus 12 доведеться зачекати до кінця січня 2024 року, адже компанія ще не підтвердила офіційну дату міжнародного запуску.

Раніше ми порівняли бюджетні моделі Samsung Galaxy A54 та OnePlus Nord 2T. Також писали про OnePlus Ace 2 Pro — недорогий смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті.

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