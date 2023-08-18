OnePlus Ace 2 Pro: бюджетный смартфон с огромной оперативкой и 1 ТБ памяти

OnePlus Ace 2 Pro объединяет флагманские характеристики с относительно умеренной ценой. Фото: OnePlus

OnePlus представила смартфон Ace 2 Pro, сочетающий флагманские функции с ценой среднего уровня. Речь идет прежде всего о впечатляющих объемах памяти устройства и мощности зарядки.

Об этом написал Notebook Check

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OnePlus Ace 2 Pro работает на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятора емкостью 5 000 мАч, поддерживающего проводную зарядку мощностью до 150 Вт с помощью комплектного зарядного устройства SuperVOOC. Такую мощность зарядки не поддерживают даже большинство ноутбуков.

Другие характеристики Ace 2 Pro

Оперативка: до 24 ГБ.

Память: до 1 ТВ.

6,74-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2772 x 1240 пикселей, пиковой яркостью 1600 нит и частотой обновления 120 Гц.

Основная камера Sony IMX890 с 1/1,56-дюймовым сенсором, диафрагмой f/1.8, разрешением 50 МП.

Сверхширокоугольная камера на 8 МП с апертурой f/2.2, оптическим форматом 1/1.4-дюйма.

Фронтальные камеры на 2 МП и 16 МП.

Где сэкономили производители OnePlus

У Ace 2 Pro не слишком убедительная задняя пластиковая панель и защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. К тому же Ace 2 Pro не имеет официального водонепроницаемого покрытия, технологии беспроводной зарядки и задней панели LTPO для переменной частоты обновления дисплея.

Но есть дополнительный плюс

Ace 2 Pro продемонстрировал новую технологию сенсорного водоотталкивающего экрана OnePlus. Она позволяет пользоваться телефоном под дождем, или касаться экрана мокрыми пальцами без ограничений.

Цена OnePlus Ace 2 Pro

12 ГБ / 256 ГБ: 2999 юаней — примерно 15201 грн по актуальному курсу;

16 ГБ / 512 ГБ: 3399 юаней — 20270 грн;

24 ГБ / 1 ТБ: 4006 юаней — 20306 грн.

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