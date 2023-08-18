Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow OnePlus Ace 2 Pro: бюджетный смартфон с огромной оперативкой и 1 ТБ памяти arrow

OnePlus Ace 2 Pro: бюджетный смартфон с огромной оперативкой и 1 ТБ памяти

18 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus Ace 2 Pro: бюджетный смартфон с огромной оперативкой и 1 ТБ памяти
OnePlus Ace 2 Pro объединяет флагманские характеристики с относительно умеренной ценой. Фото: OnePlus
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

OnePlus представила смартфон Ace 2 Pro, сочетающий флагманские функции с ценой среднего уровня. Речь идет прежде всего о впечатляющих объемах памяти устройства и мощности зарядки.

Об этом написал Notebook Check

Читайте также:

OnePlus Ace 2 Pro работает на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятора емкостью 5 000 мАч, поддерживающего проводную зарядку мощностью до 150 Вт с помощью комплектного зарядного устройства SuperVOOC. Такую мощность зарядки не поддерживают даже большинство ноутбуков.

Другие характеристики Ace 2 Pro

  • Оперативка: до 24 ГБ.
  • Память: до 1 ТВ.
  • 6,74-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2772 x 1240 пикселей, пиковой яркостью 1600 нит и частотой обновления 120 Гц.
  • Основная камера Sony IMX890 с 1/1,56-дюймовым сенсором, диафрагмой f/1.8, разрешением 50 МП.
  • Сверхширокоугольная камера на 8 МП с апертурой f/2.2, оптическим форматом 1/1.4-дюйма.
  • Фронтальные камеры на 2 МП и 16 МП.

Где сэкономили производители OnePlus

У Ace 2 Pro не слишком убедительная задняя пластиковая панель и защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. К тому же Ace 2 Pro не имеет официального водонепроницаемого покрытия, технологии беспроводной зарядки и задней панели LTPO для переменной частоты обновления дисплея.

Но есть дополнительный плюс

Ace 2 Pro продемонстрировал новую технологию сенсорного водоотталкивающего экрана OnePlus. Она позволяет пользоваться телефоном под дождем, или касаться экрана мокрыми пальцами без ограничений.

Цена OnePlus Ace 2 Pro

  • 12 ГБ / 256 ГБ: 2999 юаней — примерно 15201 грн по актуальному курсу;
  • 16 ГБ / 512 ГБ: 3399 юаней — 20270 грн;
  • 24 ГБ / 1 ТБ: 4006 юаней — 20306 грн.

Ранее мы писали, когда выйдет и каким будет новый смартфон OnePlus 12. Также мы сообщали, какие бренды выпустят смартфоны с рекордной оперативной оперативностью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 18 августа: покушение на заместителя председателя ГНС и мобилизация мужчин

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз