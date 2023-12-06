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Дебютировал OnePlus 12 — чем поразил топовый смартфон Android в конце 2023 года

6 декабря 2023 11:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus 12: чем поразил топовый смартфон Android в конце 2023 года
Пользователям на глобальном рынке придется ждать OnePlus 12 до конца января 2024 года. Фото: OnePlus
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На специальном мероприятии в Китае был представлен OnePlus 12 — телефон, получивший множество лучших характеристик на сегодняшний день. Смартфон работает на новейшем чипе Snapdragon 8 Gen 3, имеет до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ накопителя и защищен по стандарту IP65.

Об этом сообщил GSMarena.

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OnePlus 12 работает под управлением операционной системы ColorOS 14.0 на базе Android 14 в Китае, которая, возможно, будет доступна на международных рынках под названием OxygenOS 14.

Экран

Изготовленный в Англии, изогнутый 6,82-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей имеет разрешение 1440 x 3168 пикселей и адаптивную частоту обновления до 120 Гц.

Пиковая яркость до 4500 нит для HDR-контента или 1600 нит при обычном использовании.

OnePlus также может похвастаться ШИМ-регулировкой яркости с частотой 2160 Гц и лучшей в своем классе фильтрацией синего света.

Камеры Hasselblad

  • Основная 50 МП с двухслойным детектором Sony Lytia 808.
  • 70 мм телемодуль 64 МП с 3х оптическим зумом и 6х увеличением без потерь с помощью встроенного в сенсор зума.
  • Эквивалентная 14 мм сверхширокоугольная камера 48 МП с сенсором IMX581.

Батарея и зарядка

Двухэлементный аккумулятор емкостью 5400 мАч является самым большим на сегодня в телефонах OnePlus. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку до 50 Вт, обратную беспроводную зарядку 10 Вт и проводную зарядку до 100 Вт.

Связь

Флагман поддерживает новейшие стандарты связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Оснащен ИК-бластером и разъемом USB Type-C 3.2 для более быстрой проводной передачи данных.

OnePlus 12 доступен в черном, изумрудно-зеленом и белом цветах. Фото: OnePlus

Цены на OnePlus 12

  • 12 ГБ/256 ГБ — 607 долларов;
  • 16 ГБ/512 ГБ — 677 долларов;
  • 16 ГБ/1 ТВ — 748 долларов;
  • 24 ГБ/1 ТВ — 818 долларов.

Возможно, на глобальном рынке OnePlus 12 придется подождать до конца января 2024 года, ведь компания еще не подтвердила официальную дату международного запуска.

Ранее мы сравнили бюджетные модели Samsung Galaxy A54 и OnePlus Nord 2T. Также писали об OnePlus Ace 2 Pro — недорогом смартфоне с огромной оперативной памяти и 1 ТВ памяти.

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