OnePlus 12: чем поразил топовый смартфон Android в конце 2023 года

Пользователям на глобальном рынке придется ждать OnePlus 12 до конца января 2024 года. Фото: OnePlus

На специальном мероприятии в Китае был представлен OnePlus 12 — телефон, получивший множество лучших характеристик на сегодняшний день. Смартфон работает на новейшем чипе Snapdragon 8 Gen 3, имеет до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ накопителя и защищен по стандарту IP65.

Об этом сообщил GSMarena.

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Экран

Изготовленный в Англии, изогнутый 6,82-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей имеет разрешение 1440 x 3168 пикселей и адаптивную частоту обновления до 120 Гц.

Пиковая яркость до 4500 нит для HDR-контента или 1600 нит при обычном использовании.

OnePlus также может похвастаться ШИМ-регулировкой яркости с частотой 2160 Гц и лучшей в своем классе фильтрацией синего света.

Камеры Hasselblad

Основная 50 МП с двухслойным детектором Sony Lytia 808.

70 мм телемодуль 64 МП с 3х оптическим зумом и 6х увеличением без потерь с помощью встроенного в сенсор зума.

Эквивалентная 14 мм сверхширокоугольная камера 48 МП с сенсором IMX581.

Батарея и зарядка

Двухэлементный аккумулятор емкостью 5400 мАч является самым большим на сегодня в телефонах OnePlus. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку до 50 Вт, обратную беспроводную зарядку 10 Вт и проводную зарядку до 100 Вт.

Связь

Флагман поддерживает новейшие стандарты связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Оснащен ИК-бластером и разъемом USB Type-C 3.2 для более быстрой проводной передачи данных.

OnePlus 12 доступен в черном, изумрудно-зеленом и белом цветах. Фото: OnePlus

Цены на OnePlus 12

12 ГБ/256 ГБ — 607 долларов;

16 ГБ/512 ГБ — 677 долларов;

16 ГБ/1 ТВ — 748 долларов;

24 ГБ/1 ТВ — 818 долларов.

Возможно, на глобальном рынке OnePlus 12 придется подождать до конца января 2024 года, ведь компания еще не подтвердила официальную дату международного запуска.

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