ТОП-5 найкращих смартфонів OnePlus у 2023 році

Телефони OnePlus відрізняються високою продуктивністю, швидкою зарядкою та чудовим програмним забезпеченням. Фото: itmag.ua

OnePlus заробила ім'я завдяки своїм смартфонам, які мали основні характеристики топових конкурентів, але при цьому коштували дешевше. Втім, сьогодні телефони компанії охоплюють ціновий діапазон від найдорожчих до найбільш бюджетних пристроїв.

Рейтинг склали експерти Tech Advisor.

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1. OnePlus 11

Найкращий з кращих

Фото: engadget.com

Плюси

Швидка робота з чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.

Конкурентоспроможна ціна.

Сильні камери.

П'ять років підтримки програмного забезпечення.

Мінуси

Немає бездротової зарядки.

Не повністю водонепроникний.

Ціна в залежності від комплектації від 699 доларів.

2. OnePlus Nord 3

Найкращий смартфон середнього класу

Фото: thehindu.com

Плюси

Гарна продуктивність з чипсетом Dimensity 9000.

Відчуття преміумкласу.

Швидкий та яскравий екран.

Грамотна камера.

Мінуси

Слабкі динаміки.

Немає зум-камери.

Не найкращий час автономної роботи.

Ціна в залежності від комплектації від 522 доларів.

3. OnePlus Open

Найкращий складаний смартфон

Фото: lowyat.net

Плюси

Відмінні дисплеї з частотою оновлення 120 Гц.

Дуже гарні задні камери.

Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення.

Преміальний, міцний дизайн.

Мінуси

Час автономної роботи міг би бути кращим.

Мало додатків, оптимізованих для великого екрана.

Лише захист від бризок.

Ціна 1699 доларів.

4. OnePlus 10T

Найшвидша зарядка

Фото: tomsguide.com

Плюси

Відмінна продуктивність з чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Супершвидка зарядка 150 Вт.

Дуже гарний плоский дисплей з частотою оновлення 120 Гц

Мінуси

Немає повзунка оповіщення.

Немає бездротової зарядки.

Немає рейтингу IP за межами США

Ціна в залежності від комплектації від 649 доларів.

5. OnePlus 10 Pro

Найкраща бездротова зарядка

Фото: digitaltrends.com

Плюси

Надшвидка зарядка 80 Вт.

Великий час автономної роботи.

Потужні характеристики.

Мінуси

Нестабільна камера.

Немає рейтингу IP.

Ціна від 440 доларів.

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