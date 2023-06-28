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Експерти назвали найкращі планшети для дітей у 2023 році

28 червня 2023 19:55
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Планшети для дітей у 2023 році: думка фахівців
Для дитячого планшету важливі співвідношення ціна-якість пристрою та відповідний контент. Фото: pixabay
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сьогодні дарування смартфонів маленьким дітям пов’язане з багатьма ризиками. Тому експерти радять розпочати з розумних планшетів.

На думку фахівці Pocketnow, планшети Amazon Fire 7 та 8 HD Kids мають гарне співвідношенням ціна-якість, забезпечують багато функцій батьківського контролю та орієнтований на дітей контент.

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Amazon створив кілька програм та ігор для дітей 3-7 років, які допомагають їм вивчати цифри, гратися та використовувати планшет за призначенням.

Планшети мають міцну оболонку, яка не ламається під час удару. Також виробник надає дворічну гарантію на заміну або ремонт пристрою.

Fire 7 Kids

Фото: pocketnow

Ціна на Amazon – 110 дол

Плюси:

  • 7-дюймовий дисплей;
  • міцний пластиковий корпус;
  • відео без реклами та дитячі книги;
  • 16 ГБ пам’яті;
  • доступний у трьох кольорах.

Мінуси:

  • Короткий термін служби батареї та місткість.

Fire HD 8 Kids Edition

Фото: pocketnow

Ціна на Amazon – 150 дол

Плюси:

  • 8-дюймовим дисплеєм HD
  • 32 ГБ пам’яті
  • два кольори або два стилі у вигляді Мікі Мауса та принцес Діснея.

Мінуси:

  • Повільна продуктивність

Раніше ми писали про кращі смартфони для літніх людей у 2023 році.

Також був представлений рейтинг чохлів з корисними функціями для смартфонів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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