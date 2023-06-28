Планшети для дітей у 2023 році: думка фахівців

Для дитячого планшету важливі співвідношення ціна-якість пристрою та відповідний контент. Фото: pixabay

Сьогодні дарування смартфонів маленьким дітям пов’язане з багатьма ризиками. Тому експерти радять розпочати з розумних планшетів.

На думку фахівці Pocketnow, планшети Amazon Fire 7 та 8 HD Kids мають гарне співвідношенням ціна-якість, забезпечують багато функцій батьківського контролю та орієнтований на дітей контент.

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Планшети мають міцну оболонку, яка не ламається під час удару. Також виробник надає дворічну гарантію на заміну або ремонт пристрою.

Fire 7 Kids

Фото: pocketnow

Ціна на Amazon – 110 дол

Плюси:

7-дюймовий дисплей;

міцний пластиковий корпус;

відео без реклами та дитячі книги;

16 ГБ пам’яті;

доступний у трьох кольорах.

Мінуси:

Короткий термін служби батареї та місткість.

Fire HD 8 Kids Edition

Фото: pocketnow

Ціна на Amazon – 150 дол

Плюси:

8-дюймовим дисплеєм HD

32 ГБ пам’яті

два кольори або два стилі у вигляді Мікі Мауса та принцес Діснея.

Мінуси:

Повільна продуктивність

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