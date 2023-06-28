Планшеты для детей в 2023 году: мнение специалистов

Для детского планшета важны соотношение цена-качество устройства и соответствующий контент. Фото: pixabay

Сегодня дарение смартфонов маленьким детям связано со многими рисками. Поэтому эксперты советуют начать с умных планшетов.

По мнению специалиста Pocketnow, планшеты Amazon Fire 7 и 8 HD Kids обладают хорошим соотношением цена-качество, обеспечивают многие функции родительского контроля и ориентированный на детей контента.

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Amazon создал несколько программ и игр для детей 3-7 лет, помогающих им изучать цифры, играть и использовать планшет по назначению.

Планшеты имеют крепкую оболочку, которая не ломается при ударе. Также производитель предоставляет двухлетнюю гарантию на замену или ремонт устройства.

Fire 7 Kids

Фото: pocketnow

Цена на Amazon – 110 долл.

Плюсы:

7-дюймовый дисплей;

крепкий пластиковый корпус;

видео без рекламы и детские книги;

16 ГБ памяти;

доступен в трех цветах.

Минусы:

Короткий срок службы батареи и емкость.

Fire HD 8 Kids Edition

Фото: pocketnow

Цена на Amazon – 150 долл.

Плюсы:

8-дюймовый HD дисплей

32 ГБ памяти

два цвета или два стиля в виде Мики Мауса и принцесс Диснея.

Минусы:

Медленная производительность

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