Планшеты для детей в 2023 году: мнение специалистов

Эксперты назвали лучшие планшеты для детей в 2023 году
Сегодня дарение смартфонов маленьким детям связано со многими рисками. Поэтому эксперты советуют начать с умных планшетов.
По мнению специалиста Pocketnow, планшеты Amazon Fire 7 и 8 HD Kids обладают хорошим соотношением цена-качество, обеспечивают многие функции родительского контроля и ориентированный на детей контента.
Amazon создал несколько программ и игр для детей 3-7 лет, помогающих им изучать цифры, играть и использовать планшет по назначению.
Планшеты имеют крепкую оболочку, которая не ломается при ударе. Также производитель предоставляет двухлетнюю гарантию на замену или ремонт устройства.
Fire 7 Kids
Цена на Amazon – 110 долл.
Плюсы:
- 7-дюймовый дисплей;
- крепкий пластиковый корпус;
- видео без рекламы и детские книги;
- 16 ГБ памяти;
- доступен в трех цветах.
Минусы:
- Короткий срок службы батареи и емкость.
Fire HD 8 Kids Edition
Цена на Amazon – 150 долл.
Плюсы:
- 8-дюймовый HD дисплей
- 32 ГБ памяти
- два цвета или два стиля в виде Мики Мауса и принцесс Диснея.
Минусы:
- Медленная производительность
Ранее мы писали о лучших смартфонах для пожилых людей в 2023 году.
Также был представлен рейтинг чехлов с полезными функциями для смартфонов.