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Эксперты назвали лучшие планшеты для детей в 2023 году

28 июня 2023 19:55
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Планшеты для детей в 2023 году: мнение специалистов
Для детского планшета важны соотношение цена-качество устройства и соответствующий контент. Фото: pixabay
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сегодня дарение смартфонов маленьким детям связано со многими рисками. Поэтому эксперты советуют начать с умных планшетов.

По мнению специалиста Pocketnow, планшеты Amazon Fire 7 и 8 HD Kids обладают хорошим соотношением цена-качество, обеспечивают многие функции родительского контроля и ориентированный на детей контента.

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Amazon создал несколько программ и игр для детей 3-7 лет, помогающих им изучать цифры, играть и использовать планшет по назначению.

Планшеты имеют крепкую оболочку, которая не ломается при ударе. Также производитель предоставляет двухлетнюю гарантию на замену или ремонт устройства.

Fire 7 Kids

Фото: pocketnow

Цена на Amazon – 110 долл.

Плюсы:

  • 7-дюймовый дисплей;
  • крепкий пластиковый корпус;
  • видео без рекламы и детские книги;
  • 16 ГБ памяти;
  • доступен в трех цветах.

Минусы:

  • Короткий срок службы батареи и емкость.

Fire HD 8 Kids Edition

Фото: pocketnow

Цена на Amazon – 150 долл.

Плюсы:

  • 8-дюймовый HD дисплей
  • 32 ГБ памяти
  • два цвета или два стиля в виде Мики Мауса и принцесс Диснея.

Минусы:

  • Медленная производительность

Ранее мы писали о лучших смартфонах для пожилых людей в 2023 году.

Также был представлен рейтинг чехлов с полезными функциями для смартфонов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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