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Експерти пояснили, чи варто вночі вимикати Wi-Fi на смартфоні

6 грудня 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Лайфхак: чи варто вночі вимикати Wi-Fi на смартфоні
Вимикати на ніч Wi-Fi — це гарна звичка. Фото: jakpost.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Під час сну, вам навряд потрібен Wi-Fi. Тому варто вимкнути цю функцію на смартфоні вночі, адже це корисно як для телефона, так й для вас.

Про це написав ITechua.

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Аргументи за вимкнення Wi-Fi

  • Непотрібна функція

Вночі вам просто не потрібен Wi-Fi. Якщо ви раптом прокинетеся з бажанням зайти в інтернет, то впорається й ваш мобільний пакет. Зрештою, немає нічого простішого, як знову увімкнути функцію Wi-Fi однією кнопкою.

  • Економія ресурсів акумулятора

Батарея розряджається набагато повільніше, коли смартфон не під'єднаний до глобальної мережі. Також телефон не запускатиме автоматичні оновлення. А чим повільніше гаджет втрачає заряд, тим довше буде працювати батарея, особливо у пристроїв з "поважним" віком понад 3 роки.

  • Випромінювання SAR

За увімкненого сигналу пошуку мережі, від смартфона активно виходить електромагнітне випромінювання. Це може негативно позначатися на здоров’я людини в довгостроковій перспективі.

Раніше назвали умови, за яких смартфон служитиме найдовше. Також ми повідомляли, як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки.

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