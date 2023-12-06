Лайфхак: чи варто вночі вимикати Wi-Fi на смартфоні

Експерти пояснили, чи варто вночі вимикати Wi-Fi на смартфоні
Під час сну, вам навряд потрібен Wi-Fi. Тому варто вимкнути цю функцію на смартфоні вночі, адже це корисно як для телефона, так й для вас.
Про це написав ITechua.
Аргументи за вимкнення Wi-Fi
- Непотрібна функція
Вночі вам просто не потрібен Wi-Fi. Якщо ви раптом прокинетеся з бажанням зайти в інтернет, то впорається й ваш мобільний пакет. Зрештою, немає нічого простішого, як знову увімкнути функцію Wi-Fi однією кнопкою.
- Економія ресурсів акумулятора
Батарея розряджається набагато повільніше, коли смартфон не під'єднаний до глобальної мережі. Також телефон не запускатиме автоматичні оновлення. А чим повільніше гаджет втрачає заряд, тим довше буде працювати батарея, особливо у пристроїв з "поважним" віком понад 3 роки.
- Випромінювання SAR
За увімкненого сигналу пошуку мережі, від смартфона активно виходить електромагнітне випромінювання. Це може негативно позначатися на здоров’я людини в довгостроковій перспективі.
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