Лайфхак: чи варто вночі вимикати Wi-Fi на смартфоні

Вимикати на ніч Wi-Fi — це гарна звичка. Фото: jakpost.net

Під час сну, вам навряд потрібен Wi-Fi. Тому варто вимкнути цю функцію на смартфоні вночі, адже це корисно як для телефона, так й для вас.

Про це написав ITechua.

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Непотрібна функція

Вночі вам просто не потрібен Wi-Fi. Якщо ви раптом прокинетеся з бажанням зайти в інтернет, то впорається й ваш мобільний пакет. Зрештою, немає нічого простішого, як знову увімкнути функцію Wi-Fi однією кнопкою.

Економія ресурсів акумулятора

Батарея розряджається набагато повільніше, коли смартфон не під'єднаний до глобальної мережі. Також телефон не запускатиме автоматичні оновлення. А чим повільніше гаджет втрачає заряд, тим довше буде працювати батарея, особливо у пристроїв з "поважним" віком понад 3 роки.

Випромінювання SAR

За увімкненого сигналу пошуку мережі, від смартфона активно виходить електромагнітне випромінювання. Це може негативно позначатися на здоров’я людини в довгостроковій перспективі.

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