Лайфхаки: як розв'язати проблеми з перегріванням смартфона

Не намагайтеся грати у важкі ігри на дешевих телефонах. Фото: gsminfo.com.ua

Надмірне нагрівання смартфона свідчить про проблеми з пристроєм. Розповідаємо про самостійну профілактику поломки.

Про це написав ITechua.

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Чому нагрівається телефон

Якщо у вас не флагманський або спеціальний ігровий смартфон, то декілька годин безперервної гри виведуть з ладу акумулятор. Це відбувається через недосконалу систему охолодження більшості моделей. Телефон може нагрівається при тривалій розмові, тому варто скорочувати час такого спілкування. Нагрівання телефону вважається нормальним, якщо температура не перевищує 45℃ та не заважає роботі смартфона.

Ознаки неполадок

Сильне локалізоване нагрівання.

Підвищення температури пристрою, коли він швидко розряджається або вимикається.

Що може викликати позаштатний перегрів

Крім надмірної активності, перегрів можуть викликати:

Програми, відкриті у фоновому режимі — Bluetooth, GPS тощо

Віруси в системі.

Режим максимальної яскравості.

Автоматичне оновлення програм.

Неоригінальна або несправна зарядка.

Акумулятор старше 1,5 року.

Неполадки апаратних частин.

Заводський брак.

Як проводити профілактику

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій. Коли телефон заряджається, не користуйтеся ним. Закривайте непотрібні програми, які працюють у фоновому режимі. Не залишайте телефон на сонці або поруч з нагрівальними пристроями. Періодично очищуйте оперативну пам’ять. Не запускайте важких ігор, адже сильний нагрівання свідчить про те, що пристрій їх просто не тягне.

Якщо проблема в заводському браку, то продавець зобов’язаний замінити смартфон за гарантією або повернути гроші.

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