Лайфхаки: за яких умов смартфон служитиме найдовше

Смартфони потребують дбайливого поводження. Фото: freepik

Через банальні помилки в користуванні, власники смартфонів змушені часто ремонтувати пристрій, а то й купляти новий телефон. Щоб гаджет служив довго та якісно, потрібно дотримуватися кількох простих базових правил.

Про це написав ITechua.

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Розрядження батареї

Постійно слідкуйте, щоб акумулятора не розряджався до 0%. Якщо потрібно, то беріть з собою повербанк. Адже часте повне розрядження батареї призведе до її передчасного виходу з ладу. Експерти рекомендують заряджати акумулятор, коли залишається 20%.

Неоригінальні зарядки

Рекомендується використовувати лише оригінальні зарядні пристрої, призначені для смартфонів. Дешева неякісна зарядка невідомого бренда може перегрівати та у підсумку пошкодити батарею.

Перезавантаження телефона

Рекомендується перезавантажувати смартфон принаймні раз на місяць. Адже ця процедура очищає кеш та зупиняє непотрібні програми, які можуть розряджати акумулятор.

Знімайте чохол

Рекомендується знімати чохол зі смартфона перед зарядкою або в особливо спекотні дні, адже він може стати причиною перегріву батареї. В інших випадках чохли корисні, бо захищають смартфони від пошкоджень.

Регулюйте яскравість екрана

Щоб продовжити термін служби акумулятора, рекомендується зменшити яскравість екрана, адже вона споживає більше енергії.

Раніше ми писали, як поліпшити якість сигналу мобільного зв'язку на смартфоні. Також повідомляли, як користуватися смартфоном, щоб він пережив холод.