Лайфхак: стоит ли ночью выключать Wi-Fi на смартфоне

Выключать на ночь Wi-Fi — это хорошая привычка. Фото: jakpost.net

Во время сна вам вряд ли нужен Wi-Fi. Поэтому следует выключить эту функцию на смартфоне ночью, ведь это полезно как для телефона, так и для вас.

Об этом написал ITechua.

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Ненужная функция

Ночью вам просто не требуется Wi-Fi. Если вы вдруг проснетесь с желанием зайти в интернет, справится и ваш мобильный пакет. В конце концов нет ничего проще, чем снова включить функцию Wi-Fi одной кнопкой.

Экономия ресурсов аккумулятора

Батарея разряжается гораздо медленнее, когда смартфон не подключен к глобальной сети. Телефон также не запускает автоматические обновления. А чем медленнее гаджет теряет заряд, тем дольше будет работать батарея, особенно у устройств с "почтенным" возрастом более 3 лет.

Излучение SAR

При включенном сигнале поиска сети от смартфона активно выходит электромагнитное излучение. Это может отрицательно сказываться на здоровье человека в долгосрочной перспективе.

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