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Эксперты объяснили, стоит ли ночью выключать Wi-Fi на смартфоне

6 декабря 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Лайфхак: стоит ли ночью выключать Wi-Fi на смартфоне
Выключать на ночь Wi-Fi — это хорошая привычка. Фото: jakpost.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Во время сна вам вряд ли нужен Wi-Fi. Поэтому следует выключить эту функцию на смартфоне ночью, ведь это полезно как для телефона, так и для вас.

Об этом написал ITechua.

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Аргументы за отключение Wi-Fi

  • Ненужная функция

Ночью вам просто не требуется Wi-Fi. Если вы вдруг проснетесь с желанием зайти в интернет, справится и ваш мобильный пакет. В конце концов нет ничего проще, чем снова включить функцию Wi-Fi одной кнопкой.

  • Экономия ресурсов аккумулятора

Батарея разряжается гораздо медленнее, когда смартфон не подключен к глобальной сети. Телефон также не запускает автоматические обновления. А чем медленнее гаджет теряет заряд, тем дольше будет работать батарея, особенно у устройств с "почтенным" возрастом более 3 лет.

  • Излучение SAR

При включенном сигнале поиска сети от смартфона активно выходит электромагнитное излучение. Это может отрицательно сказываться на здоровье человека в долгосрочной перспективе.

Ранее назвали условия, при которых смартфон будет служить долго. Также мы сообщали, как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки.

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