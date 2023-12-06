Лайфхак: стоит ли ночью выключать Wi-Fi на смартфоне

Эксперты объяснили, стоит ли ночью выключать Wi-Fi на смартфоне
Во время сна вам вряд ли нужен Wi-Fi. Поэтому следует выключить эту функцию на смартфоне ночью, ведь это полезно как для телефона, так и для вас.
Об этом написал ITechua.
Аргументы за отключение Wi-Fi
- Ненужная функция
Ночью вам просто не требуется Wi-Fi. Если вы вдруг проснетесь с желанием зайти в интернет, справится и ваш мобильный пакет. В конце концов нет ничего проще, чем снова включить функцию Wi-Fi одной кнопкой.
- Экономия ресурсов аккумулятора
Батарея разряжается гораздо медленнее, когда смартфон не подключен к глобальной сети. Телефон также не запускает автоматические обновления. А чем медленнее гаджет теряет заряд, тем дольше будет работать батарея, особенно у устройств с "почтенным" возрастом более 3 лет.
- Излучение SAR
При включенном сигнале поиска сети от смартфона активно выходит электромагнитное излучение. Это может отрицательно сказываться на здоровье человека в долгосрочной перспективе.
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