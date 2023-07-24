Експерти пояснили, чому варто придбати застарілий флагман, аніж новий смартфон

Samsung Galaxy Z Fold3, випущений у 2021 році, досі дасть фору новим бюджетним смартфонам. Фото: gizchina

Що краще: купити флагманську модель 2021 року чи бюджетний смартфон 2023-го? Скоріш за все, технічні характеристики телефона, який вже третій рік на ринку, будуть актуальнішими за бюджетну новинку.

Про це повідомили експерти ItechUA.

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Екран

У старенького флагманського смартфона матриця буде з вищою роздільною здатністю та передачею кольору, ніж у сучасних моделей середнього цінового сегмента.

Приклад. Huawei P50 Pro 2021 року має екран 6,6 дюйма та роздільну здатність 2700 на 1228 пікселів. Samsung Galaxy M33 має таку ж діагональ, але роздільну здатність лише 2408 на 1080.

Інша річ, що у новішому смартфоні частіше зустріти 120 або 90 Гц дисплей. А підвищена частота екрана робить зображення більш плавним, хоча й швидше витрачає батарею.

Корпус

Для флагманів використовували преміальні матеріали — вони стійкіші до падінь та подряпин. Корпуси більшості телефонів з дешевших сегментів виробляють з пластику.

Захисне скло на флагманах якісніше, аніж на нових бюджетних смартфонах.

Камера

Для флагманських моделей використовуються якісніші сенсори та інші комплектуючі, щоб робити фото з високою роздільною здатністю.

Пам’ять

За цифрами старі флагмани й нові середнячки майже рівні, але через якісніші чіпи з вищою швидкістю топові моделі попередніх років перевершують бюджетні новинки.

Приклад. Samsung Galaxy Z Flip3 2021 року має 128 Гб сховища стандарту UFS 3.0, у Poco M4 Pro 2022 року теж стоїть 128 Гб, але повільніша UFS 2.2.

Продуктивність

І тут флагмани попередніх років переграють нові бюджетники. Наприклад, процесор Snapdragon 888 в Samsung Galaxy Z Fold3 все ще перевершує урізані версії процесорів для смартфонів з нижчого сегмента.

Samsung Galaxy Z Fold3 за сукупністю швидкодії процесора, пам’яті та відеоядра набирає в AnTuTu 808 тисяч балів, а середнячок Samsung Galaxy A53 5G 2022 року — лише 400 тисяч.

Єдина перевага середняків по цьому критерію — заряд батареї вони витрачають повільніше за флагмани.

Раніше ми писали, що Infinix випускає новий смартфон для геймерів. Також публікували рейтинг смартфонів для фотографування у 2023 році.